【日圓貶值】安倍晉三﹕如央行因日圓走弱加息　明顯是錯誤決定

日元匯價持續走弱，日本前首相安倍晉三表示，如果日本央行為遏制日元貶值，而提高利率，明顯是錯誤的決定。

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據《日本經濟新聞》報道，安倍晉三周一（25日）出席自民黨會議上稱，沒有必要為目前外匯水平感到擔憂。提高利率以遏制日元貶值的想法顯然是錯誤的。他又稱，如果日元貶值，對企業利潤增加是有利的。

美元兌日圓最新報128.39，跌0.1%；每日圓兌港元則最新報0.061。

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責任編輯：黃苑筠