【機迷熱話】PlayStation版《Borderlands 3》　將支援跨平台連線功能

▲ 最近有外媒指出，PlayStation人氣遊戲《Borderlands 3》即將支援跨平台連線功能，代表PS5和PS4版的玩家即將可以與Xbox、PC、Mac等平台玩家同樂。（官網圖片）

Sony PlayStation遊戲主機深受全球玩家歡迎，但旗下的遊戲較少提供跨平台連綫功能。最近有外媒指出，PlayStation人氣遊戲《Borderlands 3》即將支援跨平台連線功能，代表PS5和PS4版的玩家即將可以與Xbox、PC、Mac等平台玩家同樂。

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《Borderlands 3》自從去年宣布支援跨平台以來，PlayStation版玩家一直無法與使用其他遊戲主機的朋友共同遊玩。 雖然現時官方仍未確認具體的發布日期，但消息傳出後，不少PlayStation版的機迷都表示正熱切期待。



發行商CEO暗示跨平台障礙已解決



事實上，以往PlayStation版的《Borderlands 3》一直都因認證問題，無法提供跨平台聯機服務，但發行商Gearbox CEO Randy Pitchford上月在Twitter表示，為PS5和PS4版本加入跨平台支援是「無可避免的」，似乎暗示已成功解決問題。

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責任編輯：黃顯晴

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