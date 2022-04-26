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【機迷熱話】PlayStation版《Borderlands 3》　將支援跨平台連線功能

科技 10:00 2022/04/26

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最近有外媒指出，PlayStation人氣遊戲《Borderlands 3》即將支援跨平台連線功能，代表PS5和PS4版的玩家即將可以與Xbox、PC、Mac等平台玩家同樂。（官網圖片）

Sony PlayStation遊戲主機深受全球玩家歡迎，但旗下的遊戲較少提供跨平台連綫功能。最近有外媒指出，PlayStation人氣遊戲《Borderlands 3》即將支援跨平台連線功能，代表PS5和PS4版的玩家即將可以與Xbox、PC、Mac等平台玩家同樂。

【機迷熱話】比原定時間提早　PlayStation Plus服務5月起於港、台推出

【PlayStation】Sony擬於PS4及PS5免費遊戲加插廣告　增加遊戲開發商收入
 
《Borderlands 3》自從去年宣布支援跨平台以來，PlayStation版玩家一直無法與使用其他遊戲主機的朋友共同遊玩。 雖然現時官方仍未確認具體的發布日期，但消息傳出後，不少PlayStation版的機迷都表示正熱切期待。
 
發行商CEO暗示跨平台障礙已解決
 
事實上，以往PlayStation版的《Borderlands 3》一直都因認證問題，無法提供跨平台聯機服務，但發行商Gearbox CEO Randy Pitchford上月在Twitter表示，為PS5和PS4版本加入跨平台支援是「無可避免的」，似乎暗示已成功解決問題。

【Meta】VR遊戲增體驗感　Meta Quest多款新遊戲預告片上架

責任編輯：黃顯晴

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