【教育規劃】友邦：39%家長欲送子女海外升學　推新儲蓄計劃產品助客戶規劃升學需求

▲ 友邦推「樂滿明天」儲蓄計劃，助客戶規劃子女升學需求。

友邦 （01299） 早前委託捷孚凱香港市場研究公司（Gfk）進行有關海外升學費用之調查，發現有39%家長欲送子女到海外升學，動輒花費超過100萬港元。友邦認為，基於上述原因，有需要及早為子女的教育規劃做好準備。

友邦宣布推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃，客戶繳付兩年保費，當12年後保單期滿時，總內部回報率預期可高達5%，相等於已繳總保費的1.75倍。計劃提供人壽保障、「失業延繳保費惠益」、靈活自訂身故賠償支付等特點，而且毋須健康審查。

友邦香港及澳門產品創新發展及執行總監馮偉成表示，近年業界相繼推出各種終身或長期儲蓄保險計劃，但中期儲蓄保險產品選擇卻有限，未能充分滿足客戶於準備退休或規劃子女升學時的需求。而長期儲蓄保險產品因投資策略有別，或難以照顧客戶的中期儲蓄回報需要。因此，AIA「樂滿明天」儲蓄計劃透過制定適切的產品結構及投資策略，為客戶的中期儲蓄計劃優化回報，滿足不同階段之理財目標。

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