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英國單親媽媽竟同愛貓結婚 揭背後一心酸原因

環球社會熱點 09:05 2022/04/26

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不少人養寵物都會將其視為家庭成員看待，與寵物的關係親密無間。英國一名單親媽媽將愛貓視為子女以外最重要的存在，日前更決定與愛貓結婚，令不少人感到震驚。不過這名媽媽表示她背後有苦衷，為保住愛貓才不得不與其結婚。

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49嵗的霍奇（Deborah Hodge）是一名單親媽媽，有兩名子女之外更養了一隻可愛的寵物貓India，居住在倫敦東南部郊區Sidcup。

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而她與India上周在當地一個公園舉行了民事婚禮，由經過合法任命的友人主持婚禮。從照片可見霍奇身穿燕尾服，抱著India及一束花拍下婚禮照留念，笑容十分燦爛。

霍奇透露所住單位業主多年來都強迫她棄養兩隻狗和一隻貓，讓她為寵物另覓主人。而她早於一個月前失業，有被驅逐出目前寓所的危機。

她強調自己絕對不能失去India，讚愛貓友好而美好，更是自己生命中除了子女以外最重要的存在。

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她擔心搬屋後仍可能面對同樣的問題，希望與愛貓舉行婚禮證明自己十分需要愛貓，避免新業主提出棄養的要求。

霍奇一班朋友都有出席婚禮，她表示朋友都覺得自己的決定瘋狂，但最終大家都度過美好的一天。至於霍奇的子女則並未出席婚禮，更認為媽媽的行為怪異。

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責任編輯：鄭錦玲

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