  • 28°C
香港時間 : 2022425日 (一) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】郵儲銀行張金良辭去董事長職務　被調任建行黨委副書記　行長劉建軍代為履行董事長

股市 18:45 2022/04/25

分享：

分享：

【人事變動】郵儲銀行張金良辭去董事長職務　被調任建行黨委副書記　行長劉建軍代為履行董事長

郵儲銀行 （01658） （滬：601658）發公告，張金良因工作調動，辭去該行董事長、非執行董事、董事會戰略規劃委員會主席及委員職務。郵儲銀行稱，執行董事、行長劉建軍會代為履行董事長、董事會戰略規劃委員會主席職務，並代為履行法定代表人職責。

今月中旬建設銀行 （00939） （滬：601939）已宣布張金良將被調任為該行黨委副書記。

張金良1969年11月出生，1997年畢業於廈門大學，獲經濟學博士學位，畢業後，張金良進入中國銀行 （03988） （滬：601988）並任職多年，一度升至中國銀行副行長、黨委委員，隨後，張金良在2016年1月至2018年8月，先後擔任中國光大集團黨委委員、執行董事，光大銀行黨委副書記、執行董事、行長。 2018年8月起，張金良調任郵儲銀行董事、總經理、黨組副書記，2019年5月起任董事長及非執行董事。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章：

【基建交通】銀保監、交通部：支持險企投資公路建設　鼓勵銀行提供金融支持綠色低碳公路項目

【預告降準】國常會：適時運用降準等幣策工具　鼓勵大型銀行有序降撥備率

港股 A股 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 中國銀行（滬：601988） 建設銀行（滬：601939） 郵儲銀行（滬：601658）

上一篇文章

【教育規劃】友邦：39%家長欲送子女海外升學　推新儲蓄計劃產品助客戶規劃升學需求

下一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水走資3億沽中海油　恒指夜期跌60點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資3億沽中海油　恒指夜期跌60點（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【恒指失二萬】去年7月獨排眾議看淡中資科技股　德分析師：兩大原因科技股未跌完
【恒指失二萬】去年7月獨排眾議看淡中資科技股　德分析師：兩大原因科技股未跌完
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款