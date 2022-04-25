【人事變動】郵儲銀行張金良辭去董事長職務　被調任建行黨委副書記　行長劉建軍代為履行董事長

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郵儲銀行 （01658） （滬：601658）發公告，張金良因工作調動，辭去該行董事長、非執行董事、董事會戰略規劃委員會主席及委員職務。郵儲銀行稱，執行董事、行長劉建軍會代為履行董事長、董事會戰略規劃委員會主席職務，並代為履行法定代表人職責。
今月中旬建設銀行 （00939） （滬：601939）已宣布張金良將被調任為該行黨委副書記。
張金良1969年11月出生，1997年畢業於廈門大學，獲經濟學博士學位，畢業後，張金良進入中國銀行 （03988） （滬：601988）並任職多年，一度升至中國銀行副行長、黨委委員，隨後，張金良在2016年1月至2018年8月，先後擔任中國光大集團黨委委員、執行董事，光大銀行黨委副書記、執行董事、行長。 2018年8月起，張金良調任郵儲銀行董事、總經理、黨組副書記，2019年5月起任董事長及非執行董事。
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