【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293） 股市 18:42 2022/04/25 分享： 分享： 國泰航空 （00293） 在港股急跌下逆市升3.6%，收報7.66元。政府將於下周起放寬抵港航班熔斷機制，獨立股評人梁耀康（Dave）認為可憧憬國泰的客運改善，最差情況已過，加上美股航空股炒起，有望帶動本港航空股跟升，建議相對投資者可考慮買入，想知詳細買入策略，立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】 **中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/04/23 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 2022/04/23 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】梁耀康：李寧（02331） 2022/04/22 【潛力股精選】梁耀康：李寧（02331） 你可能感興趣 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 12:37 2022/04/23 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 12:25 2022/04/23 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】梁耀康：李寧（02331） 18:30 2022/04/22 【潛力股精選】梁耀康：李寧（02331） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/04/23 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 2022/04/23 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】梁耀康：李寧（02331） 2022/04/22 【潛力股精選】梁耀康：李寧（02331） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/04/14 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690） 2022/04/14 【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690） 投資推介 投資策略 個股分析 市況分析 分析指標 技術分析 宏觀市場 市場動向 市場交易 恒指走勢