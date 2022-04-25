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【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293）

股市 18:42 2022/04/25

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國泰航空 （00293） 在港股急跌下逆市升3.6%，收報7.66元。政府將於下周起放寬抵港航班熔斷機制，獨立股評人梁耀康（Dave）認為可憧憬國泰的客運改善，最差情況已過，加上美股航空股炒起，有望帶動本港航空股跟升，建議相對投資者可考慮買入，想知詳細買入策略，立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

**中概股摘牌風波未息    港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 潛力股精選

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