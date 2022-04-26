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【業績｜CRO】藥明康德首季收入增71%　若上海疫情月內受控、次季收入料增逾63% 　今高開2.1%

股市 09:26 2022/04/26

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【業績｜CRO】藥明康息德首季收入增71%　若上海疫情月內受控、次季收入料增逾63%

從事化學藥合約研發（CRO）的藥明康德 （02359） 公布，今年首季收入按年增71%至84.7億元（人民幣，下同），列帳溢利增9.5%至16.4億元。若以非國際財務報告準則計，藥明康德上季經調整溢利增86%至20.5億元，數據與藥明康德月初盈喜公告相符。藥明康德今早高開2.1%，報105元。

藥明康德預期，若上海疫情4月受控，次季收入仍可按年增長63%至65%，全年達至收入增長65%至70%的目標，公司會適時披露最新發展。

藥明康德首季經營現金流減少　

藥明康德指出，首季業績改善主要受惠於經營效率提升，產能使用率增加，令規模效應顯現。不過，公司上季經營活動現金流減少26%至4.97億元，藥明康德解釋，主營業務收款增長，但業務規模擴大，在手客戶訂單增加，存貨備庫量上升，使當期採購支出大增。

若以業務劃分，化學業務繼續是藥明康德主要收入來源，分部收入按年增1.02倍至61億元，若剔除新冠商業化項目，化學業務分部收入則增52%。至上季末，藥明康德化學業務服務項目涉及新藥物分子1808個。

另外，藥明康德測試業務、生物學業務、細胞及基因療法CTDMO（合約測試、研及及生產）分部收入增長介乎26%至37%，但國內新藥研發服務部收入按年跌22%。

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