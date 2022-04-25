  • 28°C
香港時間 : 2022425日 (一) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保能源】澳洲印刷太陽能板　供Tesla駕駛1.5萬公里

科技 19:30 2022/04/25

分享：

分享：

有澳洲科學家早前展開「澳洲環遊充電計劃（Charge Around Australia）」，以印刷太陽能板的方式為Tesla充電，電力可供Tesla駕駛長達1.5萬公里，並期望能藉此提倡環保能源。（官網圖片）

全球各國近年愈來愈重視環保及可持續發展，在淨零的環保趨勢下，帶動電動車急速發展。有澳洲科學家早前展開「澳洲環遊充電計劃（Charge Around Australia）」，以印刷太陽能板的方式為Tesla充電，電力可供Tesla駕駛長達1.5萬公里，並期望能藉此提倡環保能源。

【自動駕駛】確定使用範圍　英政府：高速公路塞車路段將可啟動自駕模式

【電動車電池】電動車需求大增　Rivian警告：電池短缺將較芯片荒嚴重
 
印刷太陽能板的發明者Paul Dastoor表示，在計劃中會利用到共18塊且18公尺長的印刷太陽能版，當電動車需要充電時，就可以把捲起來的太陽能板展開在車子旁，以吸收陽光的方式充電。據悉太陽能板由PET（用於製造即棄水樽和飲料樽的塑膠）製成，每平方公尺製造成本低於10澳元（約56港元）。 
 
Paul Dastoor續指，「澳洲環遊充電計劃」除了為測試太陽能板的耐用程度外，也盼能提高車主購買電動車的意慾，並緩解他們擔心在駕駛電動車時突然沒電而引起「里程焦慮（Range anxiety）」的情況。
 
另外，當被問及Tesla創辦人Elon Musk會對此有何意見時，Paul Dastoor指，盼Elon Musk會因其提供了新的解決方案而「感到高興」。

【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售

責任編輯：黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電動車】寶馬開發首款3 Series純電動車　只限中國發售
2022/04/01
【電動車】寶馬開發首款3 Series純電動車　只限中國發售
【電動車】通用汽車夥本田挑戰Tesla　擬2027年生產逾百萬電動車
2022/04/06
【電動車】通用汽車夥本田挑戰Tesla　擬2027年生產逾百萬電動車
【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練
2022/04/07
【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練
【電動車】日產汽車擬2028年推出　首款配備固態電池電動車
2022/04/11
【電動車】日產汽車擬2028年推出　首款配備固態電池電動車
【電動車】本田淘汰Insight Hybrid　專注發展核心混合動力車
2022/04/15
【電動車】本田淘汰Insight Hybrid　專注發展核心混合動力車

你可能感興趣

【電動車】寶馬開發首款3 Series純電動車　只限中國發售
14:37 2022/04/01
【電動車】寶馬開發首款3 Series純電動車　只限中國發售
【電動車】通用汽車夥本田挑戰Tesla　擬2027年生產逾百萬電動車
12:15 2022/04/06
【電動車】通用汽車夥本田挑戰Tesla　擬2027年生產逾百萬電動車
【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練
13:00 2022/04/07
【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練
可持續發展 新能源 汽車 移動裝置 科技產品 太陽能 澳洲 電動車

下一篇文章

【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放
【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放
【串流平台】Netflix訂閱人數大跌　緊急煞停動畫業務
【串流平台】Netflix訂閱人數大跌　緊急煞停動畫業務
【康復紀錄二維碼】港府正式推出康復者紀錄二維碼　確診康復者如何下載？
【康復紀錄二維碼】港府正式推出康復者紀錄二維碼　確診康復者如何下載？
【上帝粒子】全球最大粒子對撞機　維護3年後重新啟動
【上帝粒子】全球最大粒子對撞機　維護3年後重新啟動
【智能手錶】Google將推智能手錶？ 美國專利局文件揭破
【智能手錶】Google將推智能手錶？ 美國專利局文件揭破
【串流大戰】準備超越Netflix？HBO、HBO Max今年首季增300萬訂閱
【串流大戰】準備超越Netflix？HBO、HBO Max今年首季增300萬訂閱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款