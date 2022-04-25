【環保能源】澳洲印刷太陽能板　供Tesla駕駛1.5萬公里

▲ 有澳洲科學家早前展開「澳洲環遊充電計劃（Charge Around Australia）」，以印刷太陽能板的方式為Tesla充電，電力可供Tesla駕駛長達1.5萬公里，並期望能藉此提倡環保能源。（官網圖片）

全球各國近年愈來愈重視環保及可持續發展，在淨零的環保趨勢下，帶動電動車急速發展。有澳洲科學家早前展開「澳洲環遊充電計劃（Charge Around Australia）」，以印刷太陽能板的方式為Tesla充電，電力可供Tesla駕駛長達1.5萬公里，並期望能藉此提倡環保能源。

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印刷太陽能板的發明者Paul Dastoor表示，在計劃中會利用到共18塊且18公尺長的印刷太陽能版，當電動車需要充電時，就可以把捲起來的太陽能板展開在車子旁，以吸收陽光的方式充電。據悉太陽能板由PET（用於製造即棄水樽和飲料樽的塑膠）製成，每平方公尺製造成本低於10澳元（約56港元）。



Paul Dastoor續指，「澳洲環遊充電計劃」除了為測試太陽能板的耐用程度外，也盼能提高車主購買電動車的意慾，並緩解他們擔心在駕駛電動車時突然沒電而引起「里程焦慮（Range anxiety）」的情況。



另外，當被問及Tesla創辦人Elon Musk會對此有何意見時，Paul Dastoor指，盼Elon Musk會因其提供了新的解決方案而「感到高興」。

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責任編輯：黃顯晴

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