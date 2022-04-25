▲ 【互聯網監管】13款內地券商App被點名涉隱私不合規 主要涉四大問題

內地監管部門繼續關注個人隱私保護，有內媒指，國家計算機病毒應急處理中心近期發現17款App存在隱私不合規行為，違反網絡安全法、個人信息保護法等相關規定，涉嫌過份採集個人隱私信息，而被點名的App 中，13款為內地券商App。

國家計算機病毒應急處理中心通報的17款App存在不同隱私不合規問題，主要涉及4個方面，首先是未向用戶明示申請的全部隱私權限，涉嫌隱私不合規；App未徵得用戶同意前就開始收集個人信息；未提供有效的更正、刪除個人信息及註銷用戶賬號功能，或註銷用戶賬號設置不合理條件；未建立、公佈個人信息安全投訴、舉報渠道，或超過承諾處理回覆時限。

13券商App、4炒股App 被點名

被點名的證券公司App方面分別為：廣發證券 （01776） 《廣發易淘金》、《西部證券》、海通證券 （06837） 《e海通財》、國聯證券 （01456） 《國聯證券尊寶》、銀河證券 （06881） 《中國銀河證券》、《萬和手機證券軟件》、山西證券《匯通啟富》、《新時代證券》、《中郵證券》、《中山證券》、東亞前海證券《東亞前海悅漲》、國元證券《國元智富》及《財通證券》。第三方炒股軟件方面分別為：《優顧炒股》、《牛股王股票》、《大智慧》、《阿牛智投》。

有內媒引述部分被通報App違規的券商相關人士稱，內地App商店比較多，大部分機構在主要App 商店市場發布App，但有部分小型App 商店未經授權轉載App ，部分今次所檢測的App並非從正式App商店下載。

相關人士稱，新版本會進行嚴格的安全監測，如果存在安全問題會駁回不允許上架，這批17個APP都在主流App市場成功，說明相關的App市場是認可。

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