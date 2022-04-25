【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？

▲ 據《THE VERGE》引述遊戲網站Kotabu的訪問指，北美任天堂在2017年至2018年期間對於消費者需要維修的JoyCon的處理方式通常是直接換新。

任天堂Switch推出後深受玩家歡迎，然而主機上的可拆卸式控制器JopyCon由於先天設計問題，容易出現「飄移」問題，成為Switch的痛點。最近有外媒指，由於Swich熱銷，導致維修中心收到大量需維修的JoyCon ，人手幾乎都集中在維修JoyCon上。

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據《THE VERGE》引述遊戲網站Kotabu的訪問指，北美任天堂在2017年至2018年期間，對於消費者需要維修的JoyCon的處理方式通常是直接換新。但之後開始對JoyCon進行維修，甚至要求4天內要完成維修故障的JoyCon。

北美任天堂的外判維修公司名為United Radio ，維修人員以臨時員工為主。據Kotabu訪談前維修部主管指稱，每天幾乎都會有數百個故障的JoyCon送到維修中心，最後甚至要為JoyCon設立專屬的維修工作空間。

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報道又指，這些臨時員工缺乏相關專業知識，導致維修過程也經常出現問題，例如曾有客戶需要維修Switch ，結果發現機內的內部的資料竟然是其他用家。另外，該客戶儲存在主機的檔案、包括已遊玩達90小時的「薩爾達曠野之息」存檔被覆蓋。

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責任編輯：廖淑瑩