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【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）

理財智慧 18:49 2022/04/25

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2022綠色債券早前因疫情延遲發售，隨著疫情放緩，政府已經確認綠色零售債券將於4月26日早上9時至5月6日下午2時發售，香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。是次零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。

【可口可樂】可樂迷福音 可口可樂玻璃樽裝重新登場 新樽採用再生玻璃物料【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

認購細節：

預定發行日：2022年5月18日

預定上市日期：2022年5月19日

認購門檻：申請者須持有香港身分證，每手入場費1萬元

回報及派息方法：最低年息率2.5厘，年期維持3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，即如果通脹高於2.5%，則會按通脹水平定息

分配方式：若申請數量低於60萬份，所有合資格申請者都能獲得一份，按照申請手數循環派發；若申請數量超過60萬份則以抽籤形式派發

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費

各大證券商優惠一覽

致富新客戶即送「10免」+DONKI禮券

致富證券方面則專為新客戶及特選客戶設立「10」免優惠，除了免按金﹑免孖展利息﹑免認購手續費﹑免贖回費﹑免代收股息費﹑免存倉費﹑免不動戶費﹑免存入費﹑免託管費以及免平台費之外，新客戶透過理財中心或網上輸入推廣碼開立賬戶更可獲贈300元DONKI禮券，舊客戶成功推薦親朋戚友網上開戶，亦可獲贈100元禮券

建行（亞洲）「五免」認購優惠

建行（亞洲）推出綠色零售債券「五免」認購優惠 ，新舊客戶凡於4月26日上午9時至5月6日下午2時經建行（亞洲）認購綠色零售債券，可享「五免」優惠，即豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費，以及二手市場交易手續費。

中銀免認購費+大抽獎

配合綠色零售債券的推出，中銀香港(02388)新增了手機銀行全新債券買賣服務，為了鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購債券，經網上銀行、投資服務熱線或分行認購綠色債券的客戶可全數豁免認購費。同時經中銀香港成功認購綠色債券的客戶亦可參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份豐富獎品。

【周未好去處】YOHO MALL推Ahiru No Pekkle 及 Pochacco主題裝置 特設4大打卡區及期間限定店【下一頁

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記者：鄭日棱

 

 

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