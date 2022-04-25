【職場調查】畢馬威：就業市場氣氛復蘇各行業增聘人手 逾半受訪者預期轉工加薪至少兩成

畢馬威中國（KPMG China）最新發表《2022年香港高管人員薪酬展望》報告，指出來自不同行業的高管均預期增聘員工，而受惠經濟改善，除花紅有所增加外，加薪預期亦較去年提升。報告顯示人才招聘競爭仍然激烈，令僱主須尋求更創新的方式吸引及挽留人才。

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調查發現各行業逾三分之一（35%）受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加，預期員工人數會增加的受訪者為25%，銷售、前線業務人員及客戶關係等與收入來源相關的職位仍然是新招聘的重點，其次是營運和資訊科技。

如按行業劃分，專業服務（44%）及金融服務（39%）今年計劃增聘員工的比例最高。此外，受訪者繼續將薪酬待遇（71%）、事業發展和晉升機會（48%）及企業文化（44%）列為尋找新工作機會的主要誘因。

就業市場氣氛與前兩年比較復蘇，而轉工情況在去年轉趨活躍，有27%的受訪者表現期內曾轉工。助理經理或以下級別人員轉工情況更為普遍，比例達44%。而在去年曾轉工的受訪者中，36%的人工加幅逾20%，並有19%人加薪30%或以上。至於留在原職的受訪者，有50%表示於2021年獲加薪。總體而言，有19%受訪者獲加薪3-5%，而獲加薪6%或以上的受訪者則達20%。去年加薪幅度最高的行業為金融服務業及專業服務業，分別有25%及30%人獲加薪1成或以上。

去年花紅亦更為豐厚，調查顯示有接近7成受訪者獲發花紅，而50%受訪者獲發多於1個月的花紅，整體的平均花紅水平由2020年的1.83個月提升至2021年的2.21個月，已貼近疫情前水平（2.23個月）。

畢馬威中國估計，今年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，有51%受訪者預期轉工將獲加薪兩成或以上，而19%則估計轉工可獲加薪3成或以上。調查亦預示今年人工將現升勢，有66%受訪者估計在下次薪酬調整時可獲加薪，同時有48%受訪者估計花紅亦將增加。

受大灣區內地9個城市的機遇所帶動，願意移居至區內其他城市工作的比例有所提升，增至72%。創新科技、金融服務及專業服務連續第4年被受訪者視為最具潛力於粵港澳大灣區創造新職位的行業。

是次調查由畢馬威中國委託YouGov於今年1月3日至16日期間在網上進行，共有794名高管參與。

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責任編輯：嚴浩文