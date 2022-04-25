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【ESG】建行（亞洲）提供18億元可持續發展表現掛鈎貸款　支持嘉里建設推動環保營運

Hot Talk 18:05 2022/04/25

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建行（亞洲）提供18億元可持續發展表現掛鈎貸款，支持嘉里建設推動環保營運。

建行（亞洲）以可持續發展表現掛鈎貸款構建顧問的身份，為嘉里建設（00683）提供18億港元可持續發展表現掛鈎貸款，用以支持嘉里建設持續推動環保營運，貸款已被全數提用。

建行（亞洲）表示，該行的可持續發展表現掛鈎貸款包含可持續發展表現相關指標，當企業客戶達到預定目標時，會向企業客戶提供貸款利率優惠，以鼓勵企業推進可持續發展戰略。

嘉里建設首席財務主管及執行董事藍秀蓮指，集團憑藉銀行夥伴支持，讓可持續發展營運進一步融入日常營運之中。建行（亞洲）副行長屈詠琴表示，該項貸款能助力客戶實現綠色環保建設之發展理念，該行希望藉此推動更多企業客戶推行可持續發展項目，支持香港的低碳經濟發展。

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ESG 可持續發展 香港 嘉里建設（00683）
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