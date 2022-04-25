俄國邊境兩油倉起火 疑被導彈炸中

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第3個月，雙方軍事衝突仍然不斷。俄羅斯媒體報稱，鄰近烏克蘭邊境城市布揚斯克（Bryansk）的兩個油倉突然起火。有軍事專家估計，可能是被導彈轟炸所致。

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莫斯科時報（Moscow Times）報稱，布揚斯克兩地於周一（25日），其中一個是重要油庫，另一處則鄰近軍事設施。據悉，起火油倉屬Transneft-Druzhba公司，為國營石油出口俄羅斯石油管道運輸公司（Transneft）旗下的子公司，Transneft是供歐洲石油管道最大營運商之一。

緊急救援服務派員滅火，並於莫斯科時間凌晨2時（香港時間早上7時）左右疏散民眾。據指事件中未有釀成人員傷亡，市政府亦不打算撤離民眾。從現場照片可見，當地冒出陣陣黑煙。

現場片段

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國營電視台報稱，首處起火點為民用油倉，儲存量達1萬噸。第二處為軍事設施，儲存量亦達5,000噸。當地距離烏克蘭邊境不足100公里，亦是俄軍軍事物流運輸一大基地，暫時未知事件是否與烏方有關。俄羅斯聯邦調查委員會已著手調查事件。

軍事分析師Rob Lee預測，火災可能由Tochka-U戰略彈道導彈引起，只要將其部署在俄烏邊境，射程足以覆蓋兩個起火地點。

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責任編輯：吳漢培