【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？

▲ 最近有資訊安全公司向全球10億用戶發出警告，指黑客入侵多個帳戶，但用戶卻未有收到通知。

不少人喜歡在Instagram上傳照片，但最近有資訊安全公司向全球10億用戶發出警告，指黑客入侵多個帳戶，用戶卻未有收到通知。該公司又指，若出現兩個情況，可能是Instagram帳戶已遭到入侵。

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遇到哪2個現象要多留意？



英國《太陽報》報道，芬蘭防毒軟件公司F Secure資訊安全專家Tom Gaffney表示，即使黑客沒有通知Instagram用戶或要求他們付款，帳戶資訊也有可能外洩。他亦提出兩個跡象，顯示帳戶遭到入侵。



（1）黑客可能會更改用戶的電話號碼或電子郵件。黑客為免用戶接到一些重要的個人資料更新通知，於是更改相關設定；建議用戶前往APP設定中檢查相關資訊是否曾被修改，或被可疑設備登入。



（2）出現異常活動如帳戶突然被指向好友傳送過多訊息；帳號因濫發垃圾訊息而遭封鎖；在不知不覺的情況下訂閱了數十個帳戶；或收到從可疑地點登錄的通知，皆有可能是黑客入侵的跡象。



Gaffney指若出現上述情況，建議用戶最好更改密碼，增加大小寫、英文與數字交錯的比例，甚至可以利用特殊符號，減低帳戶被入侵的風險。

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責任編輯：廖淑瑩