【筍工推介】郵政署請行政助理員 月薪1.3萬元 中四學業即可申請

郵政署請行政助理員，月薪13,402元，申請人需完成中四學業，主要提供文書及行政支援， 工作地點為九龍灣中央郵件中心，每周需工作48小時，包括每天1小時的用膳時間。而工作地點及時間會因運作需要而有所改變，獲聘用者須輪班、不定時及/或逾時工作。如在個別日子有運作需要，或另須在星期六、星期日及/或公眾假期當值。職位將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。有意者請於4月28日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格 [G .F .340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。申請人可(a)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午七時三十分至下午六時三十分，星期六上午七時三十分至下午一時三十分(星期日及公眾假期除外)；或(b)以郵寄方式遞交的申請書須送達查詢地址，信封面須註明「申請行政助理員」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。申請人須於申請表格內詳列已取得的學歷及相關工作經驗。如申請人未能提供所需文件、資料不齊全或不清楚、逾期或重覆遞交，並未妥為簽署、或非使用指定的申請表格，其申請概不受理。申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後四星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲通知。

聯絡地址：香港中環康樂廣場2號郵政總局4樓招聘組

查詢電話：2921 2586

截止申請日期(日/月/年) ：28/04/2022 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂