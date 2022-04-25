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【樓市現象】 90後鎖定移民盤　睇樓4小時閃電入市　荃灣環宇海灣勁減102萬

股樓投資 18:05 2022/04/25

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樓市向旺，促使買家加快入市，而荃灣區本月累錄逾170宗二手成交，較上月同期增逾70%，亦已超上月全月約130宗的紀錄。中原地產凌活忠說，荃灣環宇海灣7座低層F室，實用面積662平方呎，三房套連儲物房間隔，原叫價1,100萬元，原業主因移民原故，最終大減102萬元，將單位以998萬元沽出，實用呎價15,076元。 

凌活忠指，買家為「90後」上車客，鍾情單位內櫳企理，景觀開揚，環境清靜，故一睇即愛上，並於單位內即場與業主議價，雙方議價4小時達成共識，最終單位以998萬元易手。 

資料顯示，原業主於2014年6月以662.5萬元一手買入單位，持貨近8年，現帳面獲利335.5萬元，物業期內升值51%。 

同場加映【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

延伸閱讀【有相睇】三房改成一房　老牌居屋瓊麗苑　已補價565萬易手

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃灣區 中原地產 環宇海灣

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