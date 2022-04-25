▲ 【烏克蘭戰爭】摩通、高盛等國際銀行或因制裁俄羅斯股票 獲得「意外之財」

俄羅斯入侵烏克蘭後，證券指數供應商富時羅素（FTSE Russell）及明晟公司（MSCI）上月決定從其指數中剔除俄羅斯股票，有外電指，摩根大通、高盛、滙豐、法國巴黎銀行等國際銀行或因此獲得「意外之財」。

此前，國際銀行為支撐機構客戶投資押注指數，須持有俄羅斯股票和相關衍生品倉位，由於富時羅素及明晟公司調整指數的舉動，多間國際銀行須將俄羅斯股票及相關衍生品倉位轉移到他們自己賬簿。消息人士稱，在條件允許的情況下，銀行可以套現上述倉位，這可能會帶來可觀的利潤。

Delta One 業務成為今次爭議起因

今次不尋常情況的核心是各間國際銀行Delta One業務，Delta One主要向對沖基金在內的成熟投資者出售指數掉期（Index Swaps）等衍生品。

操作上，銀行直接或通過其他衍生品購買指數成份股，同時透過持有其他倉位以進行對沖，降低此類交易的整體風險。

銀行Delta One部門須從指數掉期籃子剔除俄羅斯股票

當富時羅素（FTSE Russell）及明晟公司（MSCI）上月從其指數中剔除俄羅斯天然氣公司Gazprom 及俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank等俄羅斯股票時，Delta One部門須要從指數掉期籃子中剔除上述股票，五位消息人士稱，這批俄羅斯股票和衍生品被放置在單獨的交易賬簿，現在由每家銀行各自決定如何處理它們。

有消息人士指，這相當於銀行的免費資金，但有部分指數掉期投資者認為這筆利潤應該屬於自己。另外有三位消息人解釋，任何利潤都應歸於該銀行，因為客戶是通過指數掉期，而不是個別購買指數成分股。

兩位消息人士稱，不能保證銀行能夠從這些股票中獲利，但五位消息人士同稱，任何收益都將取決於資產的價值以及俄羅斯風險敞口的對沖方式。

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼

相關文章：

【NFLX】Netflix俄羅斯70萬用戶清零、上季付費用戶意外跌20萬 盤前即跌25%、預告兩大方向救急

【烏克蘭戰爭】法興售俄羅斯銀行Rosbank及其保險子企股權 料需減值約171億元

【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行突減息300點子至17厘 暗示或進一步下調基準利率