【金融支持】國務院：推動金融系統經降低利率、減少收費等讓利

▲ 國務院：推動金融系統降低利率、減少收費等讓利，並對受疫情影響行業給予融資。

國務院辦公廳發佈《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續復的意見》，意見稱要推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利。

意見提出，要引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。

文件又提及要優化金融服務，引導銀行機構積極發展普惠金融，探索將真實銀行流水、第三方平台收款數據、預訂派單數據等，作為無抵押貸款授信審批參考依據，提高信用狀況良好的中小微企業和消費者貸款可得性。意見並稱，要推動商業銀行、汽車金融公司、消費金融公司等提升金融服務能力。

同時，文件稱要強化縣域銀行機構服務「三農」的激勵約束機制，豐富農村消費信貸產品和服務，加大對農村商貿流通和居民消費的金融支持力度。引導金融機構在風險可控和商業可持續前提下，豐富大宗消費金融產品。鼓勵保險公司針對消費領域提供保險服務。規範互聯網平台等涉及中小微企業、個體工商戶金融服務的收費行為。

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