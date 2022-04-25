【自動駕駛】100架小馬智行自動駕駛的士　5月拓展服務至廣州南沙

▲ 小馬智行宣佈，5月起在廣州南沙投入自動駕駛計程車服務。(新華社圖片)

自動駕駛技術在各國受到注目，各大車廠亦在加緊研發，日本豐田汽車有份投資的Pony.ai（小馬智行）宣佈，5月起在廣州南沙投入自動駕駛計程車服務。

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資料顯示，小馬智行於去年11月在北京獲得自動駕駛計程車收費許可證，於相對細小的範圍內提供服務。今次在廣州南沙取得相同計程車許可證後，將投入100輛自動駕駛車輛提供傳統計程車服務，預定覆蓋南沙約800平方公里範圍，並計畫逐步將服務規模和範圍擴展至廣州市其他地區。

用App叫車兼付車費

當地乘客可以透過PonyPilot+應用程式叫車，並支付服務費用。自動駕駛計程車的服務時間為8:30至22:30，收費根據廣州的標準計程車定價標準。雖然使用自動駕駛技術，但目前車上仍會保留一名安全司機，但該公司預計將在短期到中期內取消司機。

小馬智行的自動駕駛計程車應用程式自2018年12月推出，在北京和廣州進行自動駕駛計程車服務商業化。資料顯示截至2022年4月中旬，該服務使用次數已經超過70萬次，並指出有近80%重複用戶和99%乘客給予極高服務滿意度。

小馬智行共同創辦人兼執行長彭軍表示，將會擴大服務規模及創造產業標竿，引領自動駕駛計程車和自動駕駛卡車的商業化進程。

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責任編輯：王浩賢