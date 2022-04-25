  • 29°C
香港時間 : 2022425日 (一) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自動駕駛】100架小馬智行自動駕駛的士　5月拓展服務至廣州南沙

商業 17:45 2022/04/25

分享：

分享：

小馬智行宣佈，5月起在廣州南沙投入自動駕駛計程車服務。(新華社圖片)

自動駕駛技術在各國受到注目，各大車廠亦在加緊研發，日本豐田汽車有份投資的Pony.ai（小馬智行）宣佈，5月起在廣州南沙投入自動駕駛計程車服務。

【人才流失】預期經濟復甦　7成行政人員有花紅

資料顯示，小馬智行於去年11月在北京獲得自動駕駛計程車收費許可證，於相對細小的範圍內提供服務。今次在廣州南沙取得相同計程車許可證後，將投入100輛自動駕駛車輛提供傳統計程車服務，預定覆蓋南沙約800平方公里範圍，並計畫逐步將服務規模和範圍擴展至廣州市其他地區。

用App叫車兼付車費

當地乘客可以透過PonyPilot+應用程式叫車，並支付服務費用。自動駕駛計程車的服務時間為8:30至22:30，收費根據廣州的標準計程車定價標準。雖然使用自動駕駛技術，但目前車上仍會保留一名安全司機，但該公司預計將在短期到中期內取消司機。

小馬智行的自動駕駛計程車應用程式自2018年12月推出，在北京和廣州進行自動駕駛計程車服務商業化。資料顯示截至2022年4月中旬，該服務使用次數已經超過70萬次，並指出有近80%重複用戶和99%乘客給予極高服務滿意度。

小馬智行共同創辦人兼執行長彭軍表示，將會擴大服務規模及創造產業標竿，引領自動駕駛計程車和自動駕駛卡車的商業化進程。

【疫市開店】日本過江龍燒肉放題店「宮崎肉本舖」攻港　重心「做港人生意」

責任編輯：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少
2022/04/04
【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少
【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？
2022/04/06
【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？
【芯片短缺】汽車業芯片短缺持續　BMW行政總裁料短缺至2023年
2022/04/11
【芯片短缺】汽車業芯片短缺持續　BMW行政總裁料短缺至2023年
【中國封城】汽車企業因封城陷停運　部分現準備重啟生產　
2022/04/19
【中國封城】汽車企業因封城陷停運　部分現準備重啟生產　

你可能感興趣

【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少
19:05 2022/04/04
【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少
【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？
16:30 2022/04/06
【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？
【芯片短缺】汽車業芯片短缺持續　BMW行政總裁料短缺至2023年
18:03 2022/04/11
【芯片短缺】汽車業芯片短缺持續　BMW行政總裁料短缺至2023年
汽車 的士 自動駕駛 廣州

下一篇文章

【電子消費券】領展指定商場及街市電子消費　可換領Panasonic抑菌防疫家電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針
【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針
【酒吧復業】5月為酒吧業旺季　業界冀政府提早兩周放寬復業
【酒吧復業】5月為酒吧業旺季　業界冀政府提早兩周放寬復業
【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？
【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？
【疫市開店】日本過江龍燒肉放題店「宮崎肉本舖」攻港　重心「做港人生意」
【疫市開店】日本過江龍燒肉放題店「宮崎肉本舖」攻港　重心「做港人生意」
【糧食供應】印尼禁出口棕櫚油格價即升6%　恐加劇全球食品通漲
【糧食供應】印尼禁出口棕櫚油格價即升6%　恐加劇全球食品通漲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款