【法國大選】歐盟及多國領袖 祝賀馬克龍連任

馬克龍周日（25日）在法國大選次輪投票，以近6成得票率擊敗對手馬琳勒龐，成為過去20年來首位成功連任的法國總統。歐盟及多國領袖都致電祝賀馬克龍勝選連任。

【法國大選】馬克龍擊敗馬琳勒龐 20年來首人連任 【下一頁】

有別於極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐（Marine Le Pen），外界形容立場屬中間派、較親歐盟的馬克龍（Emmanuel Macron）連任成功，無疑使歐盟鬆一口氣。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在社交媒體Twitter上表示，他們可再依靠法國5年。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也發文祝賀馬克龍，表示很高興能繼續合作。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）為首位於馬克龍當選後，通電話祝賀其當選的外國領袖。他指法國選民對歐洲投下強而有力的信任票，他很高興德法將繼續保持良好合作。

美國總統拜登（Joe Biden）於Twitter發文，指法國是美國最古老的盟友，也是應對全球挑戰的重要夥伴。他期待美法在支援烏克蘭、捍衛民主和應對氣候變化等方面繼續密切合作。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱法國為英國最親密及重要的盟友之一，期待繼續在英法和世界最重要的議題上共同努力。

法總統大選周日次輪投票 民調指馬克龍領先馬琳勒龐 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦有致電祝賀馬克龍，並形容馬克龍是烏克蘭的真朋友（true friend of Ukraine），感謝他的支持。他祝願馬克龍取得更大成功，又指相信他們正邁向新的共同勝利方向。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則祝願馬克龍在國家活動取得成功及身體健康。

中國國家主席習近平亦致電祝賀馬克龍當選連任。習近平強調中法都是具有獨立自主傳統的大國，指當前國際形勢正經歷深刻復雜變化，中法關系健康穩定發展的戰略意義愈加凸顯。

習近平表示他始終從戰略高度和長遠角度看待中法關系，願繼續同馬克龍總統一道，秉持“獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏”的建交初心，攜手推動中法關系不斷邁上新台階，造福兩國人民和世界人民。

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責任編輯：鄭錦玲