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【通貨膨脹】Cathie Wood：通脹飆升將結束　料美國加息不像預期激進

環球政經 18:46 2022/04/25

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有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood預計，聯儲局不會像市場預期般激進加息。

Cathie Wood在出席一場活動時稱，通脹飆升將會結束，並會以戲劇性的方式下降。這種情況可能會讓聯儲局有迴旋餘地，使實際加息幅度或不會像目前的預估那麼激進。她稱，「利率或不會像市場預期般上漲，讓人感到意外。」

關於聯儲局是否能夠帶領美國經濟軟著陸，或者激進的加息步伐會否損害就業市場或令經濟陷入衰退的討論越來越多。Cathie Wood相信，聯儲局現在已收到很多訊息，指它不應該過度收緊政策。

美國的通脹率目前處於40年來的最高水平，刺激聯儲局開始加息，為方舟投資偏好的股票等風險資產帶來壓力。方舟投資旗艦基金 Ark Innovation ETF（ARKK）今年至今已下跌45%。Cathie Wood承認，由於市場對通脹上升的憂慮，方舟投資最近的策略陷入困境。

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責任編輯：黃苑筠

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