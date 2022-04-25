【可口可樂】可樂迷福音 可口可樂玻璃樽裝重新登場 新樽採用再生玻璃物料

可口可樂公司與本地裝瓶夥伴香港太古可口可樂宣布，配合可口可樂品牌新概念 「Real Magic」，萬眾期待的全新可重用玻璃樽裝飮品系列，由即日起以全新面貌跟大家見面。對於一眾喜歡玻璃樽裝可口可樂的粉絲，相信是一大好消息。

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率先與大家見面的玻璃樽裝飲品包括「可口可樂」汽水、無糖「可口可樂」汽水、「雪碧」 檸檬青檸味汽水、「芬達」橙味汽水、「玉泉」忌廉味汽水和梳打水，及首次以玻璃樽裝 亮相的「紅茶花伝」「Craftea」檸檬茶和蜜桃茶飲料。其後將會有更多品牌加入玻璃樽裝 系列，提供更多環保包裝飮品讓消費者選擇。

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據悉，新樽身使用60%再生玻璃物料製成，重量較舊樽平均輕約三分之一，更為易握。同時，在樽身設計方面，「可口可樂」將貫徹其經典的弧型瓶身設計，以熟悉的外形再次和大家見面。至於可口可樂公司旗下其他品牌，包括「雪碧」、「芬達」、「玉泉」和「紅茶花伝」 等，將會通用另一款造型的玻璃樽。兩款樽身皆採用透明樽身設計，令外形更見簡潔，也方便回收到沙田裝瓶廠內清洗、消毒，再次入樽，換上招紙後運送到市場，更符合環保效益。

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記者：鄭日棱