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【有相睇】三房改成一房　老牌居屋瓊麗苑　已補價565萬易手

股樓投資 17:18 2022/04/25

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樓市市道好轉，買家加快入市。富誠地產羅文通表示，牛池灣瓊麗苑A座高層9室，實用面積554平方呎，原本為三房間隔，現改為一房，向東南，望區內園景，日前以565萬元（自由市場價）成交，實用呎價約10,199元。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修。

    點擊圖片放大
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羅文通表示，上述單位於去年4月連租約放盤，當時叫價650萬元（自由市場價），同年11月租客退租，業主以交吉形式放售，但三個月後，反應未如理想，隨即減價至608萬元（自由市場價）。其後受第五波疫情影響，屋苑交投幾乎進入冰封狀態，直至近日紓困措施生效後，單位被區內分支家庭睇中，並減至565萬元（自由市場價）易手。 

資料顯示，原業主於2011年3月以300萬元（自由市場價）購入單位，持貨11年，現賬面獲利約265萬元，物業期內升值近88%。 

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撰文 : 黃卓賢

瓊麗苑 居屋 牛池灣

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