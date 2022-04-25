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【平台監管】 網信辦開展網絡暴力專項治理行動 點名微博、百度等18家網站平台

股樓投資 17:04 2022/04/25

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中央網信辦為有效防範和解決網絡暴力問題，近日開展「清朗專項治理行動」，加強網絡暴力治理進行專門部署，要求網站平台認真抓好集中整治，創建健全長效機制，確保治理工作取得紮實成效，並對社會影響力大的18家網站平台進行全鏈條治理，包括微博（09898）旗下的新浪微博、抖音、百度集團（09888）旗下的百度貼吧及知乎（02390）等。

【招商銀行 3968】 招行行長田惠宇突遭免職 僅指「另有任用」 股價急瀉逾一成【見下頁

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網信辨指，將通過建立完善監測識別、實時保護、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。網信辦又指，以社交、直播、短視頻、搜尋引擎、新聞資訊和榜單、話題、群組、推薦、彈窗等環節為重點，及時清理處置涉及網路暴力的評論、彈幕等內容。

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記者：郭秀慧

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社交平台 知乎－W（02390） 微博－SW（09898） 百度集團—SW（09888） 抖音

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