【ESG】大行谷綠色金融 買ESG基金有機會贏iPhone

▲ 晨星最新統計，首季ESG基金淨吸資逾170億元。

據晨星的最新統計，今年首季本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金的淨流入額逾21.74億美元（折合約170億港元）。若拆開按月計，3月份淨吸資8.55億美元（或67億港元），較2月份僅淨吸資2.96億美元，單月增加5.6億美元（或44億港元），急升近兩倍。而截至今年3月底，ESG基金的總資產值逾1373億美元（或1.07萬億港元）。可是，較去年底的1521億美元，縮水148億美元（或1154億港元）。綜合分析，3月份ESG產品的吸金額升溫，業界相信，投資者逐漸淡化俄羅斯入侵烏克蘭、所引爆的危機，開始重拾投資信心，遂令ESG基金亦受惠。

晨星發言人回應本報查詢時補充，截至4月中的數據，本港市面現約有99隻ESG零售基金，以及5隻相關ETF，較去年底的74隻及3隻ETF為多。另方面，中資行全方位力谷綠色金融，中銀香港 （02388） 將於明天（4月26日）新推名為「投入綠色生活、由理財開始」的優惠，合資格客戶透過旗下手機銀行，若成功認購ESG基金，可享兩次抽獎機會，較非ESG產品多1次。

理財戶若同時抽零售綠債 （新上市編號：04252） 、又成功交易ESG ETF，以及光顧ESG基金，更有5次抽獎機會。大獎是Apple MacBook Pro14吋，名額有3個。二獎是Apple iPhone手機，名額也是3個。其餘獎賞包括Apple Store 500元禮品卡，名額200個，以及Starbucks100元禮品卡，名額150個。而優惠推廣期至6月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪