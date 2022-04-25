【Starlink】SpaceX宣布進軍航空Wi-Fi市場 將與短途航空公司JSX展開合作

近年SpaceX星鏈衛星部署數量越來越多，服務涵蓋範圍亦愈來愈廣，近日SpaceX更宣布與私人包機JSX展開合作，並成為第一個於飛機上連接星鏈衛星網路的公司，目前預計將於第四季左右正式提供服務。

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目前 SpaceX 已發射逾2,335顆衛星，並有1,600顆左右已經投入工作，未來預計還會有數以萬計顆衛星飛向太空，並針對地球上許多需花費高昂成本建置基地台的偏遠地區提供高速低延遲衛星網路服務。而除了推動覆蓋地球的高速衛星網路，SpaceX最近也努力讓星鏈技術應用於商用飛機市場，過去一年來陸續於幾架飛機展開過連接測試，並在近日於JSX展開合作，同時，JSX亦成為全球第一個使用星鏈衛星網路支援機載Wi-Fi的航空公司。

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JSX為美國一家提供私人包機服務的短途航空公司，主要航線往來為亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、內華達州、德州和紐約等地，一架飛機共30個座位。根據外媒《CNBC》報導，目前JSX飛機已經安裝接收星鏈衛星訊號的天線，相關服務則正等監管部門批准，預計今年第四季之前便能完全免費為機上乘客提供星鏈網路服務。

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記者：鄭日棱