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【招商銀行 3968】 原行長田惠宇證實涉嚴重違紀違法受查 招行股價再插逾一成

股樓投資 16:54 2022/04/25

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中紀委上周五（22日）公布，招商銀行（03968）原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，市場擔心招行或面臨不明朗因素。招行自上周一（18日）公布將田惠宇免職後，股價上周累跌12.9%，今日（25日）再挫逾一成，報46.7元，跌10.3%，成交額47.3億元。

大行予招商銀行最新投資評級及目標價﹕

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招行上周五收市後公布今年首季業績，純利為360.2億元人民幣，按年增長12.5%，基本每股收益1.43元人民幣，但期內不良貸款餘額及不良貸款率「雙升」。對於股價連日急挫，內地傳媒引述常務副行長王良在業績交流會上表示，對股價波動感到非常著急，正與投資者深入溝通交流，但強調對未來充滿信心，並指該行凈資產收益率仍處於較高水平，仍可保持內生資本增長。

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記者：郭秀慧

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港股 純利 中紀委 招商銀行（03968）

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