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【業績】上海商業銀行去年稅後溢利29億元　按年增6%

股市 16:48 2022/04/25

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上海商業銀行公布，去年該行的綜合稅後溢利為29.06億元，按年增6%，主要由於淨利息收入及外匯收入增加，以及信用減值損失減少。

受惠於期內客戶存款利息成本下降，去年淨利息收入錄得2.8%的增長，達36.53億元，但因低息環境持續，平均淨息差從2020年的1.67%收窄1個基點至去年的1.66%。該行去年淨服務費及佣金收入7.87億元，跌4.4%，主要因為貸款額度服務費減少，但在市場波動及全球經濟復甦下，壽險佣金、證券佣金及投資產品銷售收入則有增加。其他非利息收入7.69億元，增10.6%，主要因外匯業務大幅增長所致，然而股票買賣虧損及出售債務證券收益減少令部分收入被抵消。 

信用減值損失按年跌逾七成

由於宏觀經濟預測改善及特定分類貸款減值減少，信用減值損失2900萬元，按年跌76.8%。營業支出16.97億元，增4.7%，部分是由於去年收到政府「保就業計劃」資助所致，並導致全年平均成本與收入比率略增至32.6%。

集團的客戶貸款總額為964億元，按年下降5.2%，主要由於集團在新貸款審批方面更為審慎。集團的減值貸款比率由2020年底的0.17%提高至2021年底的0.54%，主要是由於2021年度有全數抵押的貸款被下調評級為次級貸款。而關注類貸款佔客戶貸款總額比率於2021年底保持為7%。集團的客戶存款總額為1836億元，按年增加3.3%。截至去年底，貸存比率為52.5%，低於前年的57.2%。

去年歸屬於股東的全面收益總額為20.35億元，按年少27.5%，主要由於該行持有的上海銀行股份及債務證券投資組合的市值下跌。

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

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