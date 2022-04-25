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【智能電視】Samsung Neo QLED 8K智能電視機　家居影視娛樂升級

科技 16:44 2022/04/25

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(向頌勤攝)

三星（Samsung）今日（25/4）在香港發布2022年新一系列Neo QLED 8K量子點智能電視機，新型號包括旗艦級的QN900B（備有85、75及65吋型號）、QN800B及QN700B等三款8K解像度型號；而Neo QLED 4KTV則亦推出三款型號，包括：QN95B、QN90B及QN95B，8K及4K解像度Neo QLED TV更即日開售，65吋的QN900B，售價$52,980元；入門Neo QLED 8K 55吋QN700B型號，售價則為$26,980元，豐檢由人。

【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變

三星同時發布新系列Soundbar、多功能電腦屏幕及個人化投影機，全線系列產品結合最新影像技術，如升級14bit光亮度階數電視屏幕，與去年型號比較大幅提升4倍的光暗位層次表現、採用新一代8K量子神經網絡處理器，以仿真景深強化技術提升畫面質感。

    點擊圖片放大
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另外，今次三星除發布一系列智能電視機外，同場亦推出支援最新無線杜比全景聲（Wireless Dolby Atmos）技術的Soundbar組合的Q990B，搭載新系列型號智能電視，便可在無HDMI線材接駁下，無線輸出杜比全景聲至Soundbar，體驗無線多聲道環繞聲效果。

【上帝粒子】全球最大粒子對撞機　維護3年後重新啟動

投影產品方面，三星推出新的室內、戶外兩用隨身投影機The Freestyle，機身重量約830g，可轉動式的投影鏡頭能夠180度轉動，可投影至白牆及向上將鏡頭投影至天花板觀看，最大可投影100吋畫面，畫面輸出1080p全高清解像度，機內設有串流媒體應用程式，及搭載無線智能功能，令家居娛樂、在家工作，及戶外流動娛樂，滿足不同需要，售價$7,980元。

記者：向頌勤

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