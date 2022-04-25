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【無與輪比@iM網欄】選購私家車 任何牌子都比Tesla抵買？

名人薈萃 16:49 2022/04/25

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根據運輸署的數字，Tesla是本港最暢銷的私家車品牌，去年銷量近8,000輛，佔私家車總登記近20%。

在全球而言亦如是，Tesla今年首季在全球銷售了逾30萬輛電動車，主要為Model Y及Model 3型號，為全球電動車品牌之冠，足證其廣受歡迎。但反過來看，從消費者角度，買Tesla是否物有所值？

 

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

有對比方可顯性價比

先利申，筆者本人亦為Tesla車主，使用半年駕了萬多公里，暫時也相當滿意，值與不值，主要由財務角度評估。

Tesla今年首季的售車收入為168.6億美元，毛利55.4億，毛利率32.9%，對上2個季度，其毛利率亦在30%左右之數，亦即是說，其製造成本，大約為車價的70%。

那相較其他牌子又如何？豐田及本田的毛利率約為20%左右、寶馬19%、VW約21%，至於中國品牌，比亞迪約13%、理想22%、蔚來17%、小鵬14%，簡單而言，作為消費者，任何一個牌子的汽車都比Tesla「抵買」。

但話又說回頭，如果你能享用「一換一」稅務優惠，加上政府給予電動車的首次登記稅轄免，Tesla部分型號免稅之下，其售價與美國甚至全球約40萬元的平均價又相差不了多少。

交車受阻早買早享受

由這角度看，是否「抵買」，又似乎見仁見智。無論如何，有意購買可要早買早享受，晶片短缺，加上上海工廠一度停工，已令Tesla交付嚴重受阻，現在下訂，最快也要第三、四季才可交車。

 

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

作者_陳政深簡介：
財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、1516類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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