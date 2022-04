【無與輪比@iM網欄】選購私家車 任何牌子都比Tesla抵買？

根據運輸署的數字,Tesla是本港最暢銷的私家車品牌,去年銷量近8,000輛,佔私家車總登記近20%。

在全球而言亦如是,Tesla今年首季在全球銷售了逾30萬輛電動車,主要為Model Y及Model 3型號,為全球電動車品牌之冠,足證其廣受歡迎。但反過來看,從消費者角度,買Tesla是否物有所值?

有對比方可顯性價比

先利申,筆者本人亦為Tesla車主,使用半年駕了萬多公里,暫時也相當滿意,值與不值,主要由財務角度評估。

Tesla今年首季的售車收入為168.6億美元,毛利55.4億,毛利率32.9%,對上2個季度,其毛利率亦在30%左右之數,亦即是說,其製造成本,大約為車價的70%。

那相較其他牌子又如何?豐田及本田的毛利率約為20%左右、寶馬19%、VW約21%,至於中國品牌,比亞迪約13%、理想22%、蔚來17%、小鵬14%,簡單而言,作為消費者,任何一個牌子的汽車都比Tesla「抵買」。

但話又說回頭,如果你能享用「一換一」稅務優惠,加上政府給予電動車的首次登記稅轄免,Tesla部分型號免稅之下,其售價與美國甚至全球約40萬元的平均價又相差不了多少。

交車受阻早買早享受

由這角度看,是否「抵買」,又似乎見仁見智。無論如何,有意購買可要早買早享受,晶片短缺,加上上海工廠一度停工,已令Tesla交付嚴重受阻,現在下訂,最快也要第三、四季才可交車。

