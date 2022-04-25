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【大灣區】畢馬威調查：72%受訪者願移居大灣區工作　人手緊張、逾半轉工者加薪逾兩成

宏觀解讀 17:25 2022/04/25

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【大灣區】畢馬威調查：72%受訪者願移居大灣區工作　人手緊張、逾半轉工者加薪逾兩成

畢馬威中國發表《2022年香港高管人員薪酬展望》，當中72%高管人員願意移居大灣區工作，較2019年的52%，增加20個百分點。畢馬威中國認為，疫情影響全球人才流動，不只香港受影響，但香港位處大灣區，以及有較佳醫療，教育和薪俸稅配套等因素，能夠繼續支持外國人才來港。

畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強指，受訪者願移居大灣區工作主要有三大原因，約六成受訪者認為大灣區能夠提供更佳工作前景和機會，交通又方便，而且能提供較高薪酬。

留在原職者五成獲加薪

畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝表示，人力資源緊張，各公司均積極加薪，如顧客服務業和數碼科技業。過去一年，27%受訪者曾轉工，較2020年的18%活躍。當中，19%加薪三成以上，36%加薪逾兩成，共55%受訪者加薪兩成以上。

調查指，受訪者續將薪酬待遇 （71%）、事業發展和晉升機會 （48%） 及企業文化 （44%） 列為尋找新工作機會的主要誘因，報告亦指出金融服務業為員工提供的福利最多元化。

而留在原職的受訪者，50%表示去年獲加薪，較去年增加10個百分點，加薪幅度亦較去年多，反映今年市場氣氛較前兩年佳，當中加薪至少一成的受訪者共16%，較去年的不足一成，增加7個百分點。加薪2%以上的共24%，增加4個百分點。加薪不足2%的亦多於一成，較去年增加3%。

預測薪酬增加的受訪者較去年多三成

去年加薪幅度最高的行業為金融服務業及專業服務業，分別有25%及30%人獲加薪一成或以上。超過6成受訪者表示，預期薪酬將增加，較去年增加約3成。

去年花紅亦更為豐厚，調查顯示有接近七成受訪者獲發花紅，而50%受訪者獲發多於一個月的花紅。去年人均花紅為2.21月，較去年增加2成，增幅與2019年相若。

《2022年香港高管人員薪酬展望》調查於1月3日至16日期間在網上進行，共訪問794名高管人員。

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