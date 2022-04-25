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【元宇宙】The Sandbox再獲海洋公園、渣打及富豪酒店等進駐　周四展開新一輪虛擬世界賣地

Hot Talk 16:30 2022/04/25

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【元宇宙】The Sandbox再獲海洋公園、渣打及富豪酒店等進駐　周四展開新一輪虛擬世界賣地

本地區塊鏈初創Animoca Brands旗下元宇宙虛擬世界The Sandbox 宣布，與新一批香港合作夥伴共同建立 Mega City 2，今次合作夥伴包括海洋公園、渣打 （02888） 、富豪酒店集團 （00078） 等，此外，The Sandbox將於周四（28日）推出新一輪虛擬土地LAND銷售，涉及178塊虛擬土地。

The Sandbox首席營運官Borget Sebastien去年公司收入超過1.8億美元，超過1.9萬人成為The Sandbox地主，今年The Sandbox「邊玩邊賺」獎勵機制將分派3600萬個$SAND。

富豪酒店羅寶文：預計10 月落成ESG為主題虛擬土地

富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文表示，集團將開發以 ESG（環境、社會及管治）為主題的虛擬土地，預計於 2022 年 10 月落成，旨在提倡大眾支持環保選擇，培育可持續社區以支持循環經濟。羅寶文透露，集團已購入多塊LAND虛擬地皮，並合併成虛擬土地群ESATE。

富豪酒店虛擬土地會由六個互動區組成，包括綠色環保酒店及住宅、會議中心、商場、藝術公園、學院及虛擬生態旅行。

海洋公園CEO黃嗣輝：買入虛擬土地不涉及政府資金 

海洋公園行政總裁黃嗣輝則表示，會在The Sandbox主打「舊地重遊」，重現經典海洋公園景點。海洋公園有意將具代表性的事物以非同質化代幣 （NFT） 創作發行。

前年政府曾向海洋公園注資54.2億救亡，問及海洋公園是否使用政府資助買入虛擬土地，黃嗣輝表示，今次項目無須額外資金支持，不涉及政府資金，但未有透露項目投資額。

渣打：為客戶和社區建立新體驗為開發目標

渣打稱，將會與包括客戶、通過 SC Ventures Fintech Bridge 建立的社區、其他持份者以及銀行人才等不同夥伴，合作攜手建構，並以利用Web 3.0 技術為客戶和社區在虛擬世界中建立新體驗，作為開發虛擬地皮的目標。作為 Mega City 土地項目的一部分，渣打將專注於將香港體驗帶入 The Sandbox 的一些用例，並很高興成為該生態系統的一部分，期待與其他機構合作。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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