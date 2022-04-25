【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard稱用遮瑕膏掩瘀傷 化妝品牌：當時仲未出

美國荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗，案件持續審訊中。Amber Heard代表律師於上周展示一盒Milani 品牌的四色遮瑕膏，聲稱Amber Heard經常用來遮蓋被打瘀傷。但Milani其後在社交媒體TikTok表示，產品當時仲未面世。

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Amber Heard代表律師羅騰博恩（J. Benjamin Rottenborn）於上周，展示化妝品牌Milani Cosmetics的「All In One Correcting Kit」四色遮瑕膏，聲稱其當事人使用這盒遮瑕膏來掩蓋由尊尼狄普造成的瘀傷。

他又指因Amber Heard長期受尊尼狄普虐待，她對如何掩蓋傷勢變得熟能生巧，擅長混合不同顏色遮瑕膏，來覆蓋這些隨時間變化的傷痕。

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但Milani其後在TikTok澄清，指Amber Heard於2014年受尊尼狄普虐待、2016年離婚，但「All In One Correcting Kit」產品於2017年才推出，意味在二人發生爭執期間，產品仍未面世。

Milani的影片已錄得逾460萬觀看次數，更有用戶表示，案件會否因此這盒遮瑕膏使Amber Heard露出破綻。

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責任編輯：郭麗明