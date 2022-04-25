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【港元定存】7天港元定存息最高5.8厘 醒目錢動盪市雙重賺息

16:23 2022/04/25

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港股再急瀉，專家指避險族宜盡用閒資，抽綠債兼做短存。

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總額150億元的零售綠債 （新上市編號：04252） ，將於明天（4月26日）正式開賣，因挾持2.5厘墊底息，市料上述定息產品必受捧，中籤率唯恐不多，避險族或只抽到2、3手（每手1萬元）。專家建議防守族，採兩大醒招，先把閒資開立港元定期存款，稍後再抽綠債，冀雙重賺息。

招數一，做超短存速賺息：目前大小銀行為7天港元定期存款推高息優惠，包括中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）年息皆有4厘，恒生 （00011） 更達5.5厘，同期年息冠絕全城是集友的5.8厘。不過，須注意以上短存皆要求兌換資金等附帶條件，才享特惠息。倘以集友的存款上限為500萬元，游資泊在7天高息王、料速賺約5500元利息。

招數二、善用零成本抽綠債：眼下銀行與券商大混戰，齊出奇招冀吸綠債客，例如耀才證券 （01428） 提供11免等。而主攻散戶的經紀行，最着數是允許10成孖展借錢抽債，英皇證券、富途及致富證券等最多可抽5手，長橋證券（Longbridge）有14免，且允新客免本金可抽8手，輝立免息免按金更達10手。

政府重啟零售綠債認購 認購期由4月26日至5月6日【下一頁

值得留意的是，綠債的認購期由4月26日開始，至5月18日才發行，若捧場客首天已透過銀行入票抽10手，意味10萬元即被鎖，資金遭凍結約23日。假如入票者最終只分到3手，向隅的7萬元餘款才解禁退還。可是，倘若孖展客幫襯輝立同樣入票抽10手，料於5月中旬才須悉數繳款。聰明錢大可趁這3周空檔期，調動手頭銀彈開立7天短存先賺息。

此外，財金名人也對綠債感興趣。有新股女王之稱、卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹回應本報查詢指，擬利用手機網上銀行，以現金認購綠債，因其2.5厘保證息率，較iBond兩厘息高。

鍾絳虹補充，雖然綠債很大機會料像iBond一樣分得少，對幫補賺息非常有限。不過，這類低風險產品，較適合工作繁忙、容易錯失買賣時機的打工仔，何況定期存款目前的利率仍低。順帶一提，致富證券董事暨證券業務部主管郭家安今午回應本報查詢指，綠債暫接獲約900名意向客預留，以現金或孖展申請，預訂逾4000萬元，最重鎚擬下注20萬元。另港滙逼近7.85弱方保證範疇，但暫未見港銀加存息。

*重溫【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）*

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 富邦銀行 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 綠色債券 港元定期存款 定期存款

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