【虛擬經濟】富豪酒店集團進駐The Sandbox 建構首個綠色都市MetaGreen 內設六大互動區

大型企業競相進軍Web3及元宇宙領域發掘商機，富豪酒店集團（00078）今日（25日）宣佈進駐The Sandbox平台推出「MetaGreen」項目，現時已於Mega City 2購入一塊「LAND」虛擬土地，建設首個綠色都市，建設一個涵蓋區塊鏈、資料記號化（tokenisation）、遊戲化金融（GameFi）、邊玩邊賺（play-to-earn）及 NFT等元素的生態圈。MetaGreen項目預計於2022年10月落成，旨在提倡大眾支持環保選擇，培育可持續社區以支持循環經濟。

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富豪酒店集團透露，已購入由多塊「LAND」虛擬土皮，並合併而成大幅地皮「Estate」虛擬土地群，該土地將會成為Mega City 2的一個綠化虛擬區，也是The Sandbox首個以可持續發展為主題的綠色都市。MetaGreen虛擬土地群目前由六個獨一無二的互動區組成：

1. 富豪酒店的綠色環保酒店及住宅將會展示最新的可持續房地產科技（PropTech）創新，並在世上最昂貴的房地產市場推廣普惠金融，集團初步將以NFT形式在該區域出售約100個單位； 2. MetaGreen會議中心：The Sandbox 首個會議、展覽和獎勵旅遊（MICE）設施，該會議中心將舉辦與ESG相關的可持續發展會議，在元宇宙展示新一代的互動企業活動； 3. MetaGreen商場：首個以可持續發展為主題的元宇宙購物中心，該商場將迎合本港消費者喜歡虛擬購物而非到實體商場購物的需求，同時還提供O2O的沉浸式和創作體驗； 4. 藝術公園（Art Park）：綠色藝術畫廊，藝術公園將作為孕育藝術創新和提升可持續發展意識的平台； 5. MetaGreen學院： 首個以元宇宙為基礎的中學綠色環保課程。學院與香港科技大學商學院合作開發，是智慧明心慈善基金會的一項非牟利倡議。該基金會由羅寶文女士於2013年成立，屬《稅務條例》第 88 條下的慈善機構； 6. 虛擬生態旅行：一個促進生物多樣性和線上線下生態農業的元宇宙生物圈。

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MetaGreen在未來幾個月亦將公佈更多關於其嶄新的「減碳賺錢（decarbonise-to-earn）」模式的細節，並繼續邀請更多擁抱共同願景和意向的生態系統合作夥伴加盟，攜手創建更好的綠色未來。

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責任編輯：嚴浩文