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【可口可樂】新設計玻璃樽裝登場　可口可樂新樽採用再生玻璃

商業 16:22 2022/04/25

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可口可樂公司與本地裝瓶夥伴香港太古可口可樂宣布，全新可重用玻璃樽裝飮品系列，由即日起以全新面貌跟大家見面。（可口可樂提供圖片）

可口可樂公司與本地裝瓶夥伴香港太古可口可樂宣布，全新可重用玻璃樽裝飮品系列，由即日起以全新面貌跟大家見面。

【疫市開店】日本過江龍燒肉放題店「宮崎肉本舖」攻港　重心「做港人生意」

率先登場的玻璃樽裝飲品包括「可口可樂」汽水、無糖「可口可樂」汽水、「雪碧」檸檬青檸味汽水、「芬達」橙味汽水、「玉泉」忌廉味汽水和梳打水，以及首次以玻璃樽裝亮相的「紅茶花伝」「Craftea」檸檬茶和蜜桃茶飲料。其後將會有更多品牌加入玻璃樽裝系列，提供更多環保包裝飮品讓消費者選擇。

環保設計方便循環再用

樽身設計方面，「可口可樂」將貫徹其經典的弧型瓶身設計；至於可口可樂公司旗下其他品牌，包括「雪碧」、「芬達」、「玉泉」和「紅茶花伝」等，將會用另一款造型的玻璃樽。

兩款樽身皆採用透明樽身設計，也方便回收到沙田裝瓶廠內清洗、消毒，再次入樽，換上招紙後運送到市場，更符合環保效益。

重量較舊樽輕約3分之1

由於樽身使用60%再生玻璃物料製成，因此大大減輕重量，較舊樽平均輕約3分之1，更為易握。但樽身變輕後容量卻有增無減，由192毫升增加至250毫升。放在商店時每箱可由24支變為12支，更便於運送和儲存。

新玻璃樽切合可口可樂公司和香港太古可口可樂對可持續發展願景的承諾，利用新科技引入更多環保元素，推動可回收重用的發展策略，共同邁向可口可樂「天下無廢」的目標 （World Without Waste）。

【糧食供應】印尼禁出口棕櫚油格價即升6%　恐加劇全球食品通漲

【電影業復甦】香港戲院復市　《怪獸與鄧不利多的秘密》首周末票房110萬

責任編輯：李智美

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