  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】解除公眾地方禁食令 調低新冠傳染病等級

環球社會熱點 16:20 2022/04/25

分享：

分享：

南韓新冠肺炎疫情明顯放緩，新增確診亦顯著減少。當地政府宣布，周一起（25日）解除室內公眾場所的禁食令，同時下調新冠病毒至乙類傳染病等級。

【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新） 【下一頁】

按照新規定，南韓於周一開始可以在室內體育場所﹑戲院及圖書館等大型公眾場合進食，公共交通工具上的禁食令亦解除。

同日，南韓政府亦把新冠疫情調低至乙類傳染病，設立為期4周過渡期，醫療機構只需在發現確診病例24小時內通報即可。雖然列為乙類沒有隔離要求，但過渡期時仍維持7日隔離﹑診斷及檢測等防疫措施。

【新冠疫情】全球新確診上周減4分1 3月底起持續下跌 【下一頁】

政府預計，乙類傳染病防疫可最早在5月23日全面落實，將繼續觀望疫情及變種病毒等情況，才決定具體落實時間。

另外，南韓政府本周亦會商討，是否解決室外強調口罩令。苔有關措施解除，屆時在室外不戴口罩時未與人保持2米以上距離亦不會被罰款。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復
2022/04/24
英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復
加拿大將放寬入境限制 已打疫苗旅客免交隔離計劃
2022/04/23
加拿大將放寬入境限制 已打疫苗旅客免交隔離計劃
【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1
2022/04/23
【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1
泰國下月放寬防疫 取消抵步新冠檢測及隔離要求
2022/04/22
泰國下月放寬防疫 取消抵步新冠檢測及隔離要求
【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日
2022/04/22
【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日

你可能感興趣

英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復
17:45 2022/04/24
英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復
加拿大將放寬入境限制 已打疫苗旅客免交隔離計劃
13:15 2022/04/23
加拿大將放寬入境限制 已打疫苗旅客免交隔離計劃
【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1
12:03 2022/04/23
【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1
疫情 南韓 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 防疫措施 圖書館 電影院 口罩

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏克蘭多個火車站被炸 傳普京已放棄和談（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

兩名親普京財閥離奇死亡 疑被自殺
兩名親普京財閥離奇死亡 疑被自殺
【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪
【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
【烏克蘭戰爭】烏克蘭多個火車站被炸 傳普京已放棄和談（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏克蘭多個火車站被炸 傳普京已放棄和談（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間16:00）
日本北海道失蹤觀光船增一人遇難 累計11死（第三版）
日本北海道失蹤觀光船增一人遇難 累計11死（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款