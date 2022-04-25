【南韓疫情】解除公眾地方禁食令 調低新冠傳染病等級

南韓新冠肺炎疫情明顯放緩，新增確診亦顯著減少。當地政府宣布，周一起（25日）解除室內公眾場所的禁食令，同時下調新冠病毒至乙類傳染病等級。

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按照新規定，南韓於周一開始可以在室內體育場所﹑戲院及圖書館等大型公眾場合進食，公共交通工具上的禁食令亦解除。

同日，南韓政府亦把新冠疫情調低至乙類傳染病，設立為期4周過渡期，醫療機構只需在發現確診病例24小時內通報即可。雖然列為乙類沒有隔離要求，但過渡期時仍維持7日隔離﹑診斷及檢測等防疫措施。

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政府預計，乙類傳染病防疫可最早在5月23日全面落實，將繼續觀望疫情及變種病毒等情況，才決定具體落實時間。

另外，南韓政府本周亦會商討，是否解決室外強調口罩令。苔有關措施解除，屆時在室外不戴口罩時未與人保持2米以上距離亦不會被罰款。

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責任編輯：吳漢培

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