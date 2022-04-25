【職位薪酬】環保工種需求大　12種搶手職位

各地政府及企業大力推動環保政策，發展可持續及綠色經濟。據《Gulfnews》報告引述國際貨幣基金組織（IMF）最新統計顯示，環保職位與其他行業工作薪酬比較，高約7%，顯示企業對環保職位需求擴大。IMF報告指出，2021年整體環保能源投資總額達1.9萬億美元（約14.9萬億港元），隨環保意識遍及不同行業領域，企業及環保專業人士迎來挑戰。報告整理12個最熱門職位及薪酬比較。

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1.生物化學家：年薪約$94,270美元（約$74萬港元），在多個熱門環保職位最高薪職位。由於研究該領域專業人士不多，專責是要結合化學和生物學評估土壤及污染物，並需環保現場工作處理危險廢物管理及修復工作。

2.環境工程師：對環境工程、土壤科學、生物學及化學環境的問題解決方案，甚至是回收、廢物處理、公共衛生污染控制，年薪約$92,120美元（約$72萬港元）。

3.水文學家：年薪約$84,080美元（約$66萬港元），研究水穿過地殼如何影響河流流量或地下水位等工作。

4.可再生能源顧問：該職業主要研究與開發太陽能、風能、地熱能和生物質能，負責處理再生能源問題，職位年薪約$78,000美元（約$61萬港元）。

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5.環境科學家：工作以自然科學、環境保護及人類健康為主，需處理受污染陸地或海洋，制定解決方案，並需與工業界合作達到環保目的，其職位年薪約$73,230美元（約$58萬港元）。

其他環保熱門職位，包括：6.環境項目經理：平均年薪約$72,628美元（約$57萬港元）、7.空氣質量工程師：年薪約$67,000美元（約$53萬港元）、8.土壤和植物科學家：年薪約薪$66,120美元起（約$52萬港元）、9.首席可持續發展專員：年薪約$62,780美元（約$49萬港元）、10.再生能源分析師：年薪約$58,000美元（約$46萬港元）、11.保護科學家：年薪約$54,522美（約$43萬港元）、12.自然資源專家：年薪約$47,741美元（約$38萬港元）。

責任編輯：向頌勤

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