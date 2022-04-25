【國泰 293】 下月起放寬航班「熔斷機制」 國泰逆市升逾4%

政府5月起放寬航班熔斷機制觸發指標，以及容許非香港居民入境，刺激國泰航空（00293）逆市走高，股價高見7.75元，升近5%，暫報7.66元，升3.7%，成交額1.3億元。

大行予國泰航空投資評級及目標價﹕

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5月1日起，航班熔斷機制的觸發門檻由原本3名乘客確診即禁飛，調高至5名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。在措施宣布後，國泰表示歡迎有關措施及其他防控措施，認為對逐步恢復旅遊活動及強化香港航空樞紐的航班網絡具積極作用，並期待更多促進旅遊的調整措施。查看國泰航空最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍，由6月7日起每日都提供航班服務，其中6月7、17及27日更每日有3班航班。

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記者：郭秀慧