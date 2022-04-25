  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰 293】 下月起放寬航班「熔斷機制」 國泰逆市升逾4%

股樓投資 16:00 2022/04/25

分享：

分享：

政府5月起放寬航班熔斷機制觸發指標，以及容許非香港居民入境，刺激國泰航空（00293）逆市走高，股價高見7.75元，升近5%，暫報7.66元，升3.7%，成交額1.3億元。

大行予國泰航空投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +4
    +3

5月1日起，航班熔斷機制的觸發門檻由原本3名乘客確診即禁飛，調高至5名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。在措施宣布後，國泰表示歡迎有關措施及其他防控措施，認為對逐步恢復旅遊活動及強化香港航空樞紐的航班網絡具積極作用，並期待更多促進旅遊的調整措施。查看國泰航空最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍，由6月7日起每日都提供航班服務，其中6月7、17及27日更每日有3班航班。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 航空 國泰航空（00293） 國泰航空 英國

上一篇文章

【消費情報】領展商場及街市推「無菌生活安心賞」 憑電子消費換領Panasonic抑菌防疫家電

下一篇文章

【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事
【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款