  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會　涉及併購業務紓困及放鬆融資

股市 15:51 2022/04/25

分享：

分享：

【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會　涉及併購及放鬆融資

內網傳出央行上周召集商業銀行及多家房地產公司開會，涉及12家房企，包括恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、世茂集團 （00813） 、中梁控股 （02772） 等， 談及房地產併購等問題，並提出進一步放鬆房地產相關融資的意見，以免違約風險繼續蔓延。內媒引述中梁及陽光城人士指，會議屬實。

其餘參與房企包括奧園 （03883） 、融創中國 （01918） 、富力 （02777） 、融信中國 （03301） 、綠地控股（滬：600606）、陽光城、榮盛發展、中南建設（深：000961）。

據指，會議主要談的是不良資產處置問題，目前AMC機構承接此類業務意願較強。根據網絡流出的會議內容，對12家房企「四證不全」（即未取得房地產項目國有土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建築工程施工許可證）項目、涉及併購貸款置換土地出讓金項目等合規性要求有所放鬆；存量逾期補充增信後，銀行應同意展期，並要全力支持開發貸，但是資金務必封閉管理；此外，亦需要保證按揭的發放。

在上述參與房企中，恒大、融創、奧園、佳兆業、世茂已停牌。內房股隨大市全綫下挫，富力跌逾4%、融信跌逾2%、中梁跌近1%。

*【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）*

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】內房違約潮造就重組及財務顧問公司　並正積極擴充人手

【內房危機】時代中國市傳懇請退出廣州8個舊改項目　若成功退出料可回籠20億元人幣

 

A股 港股 中梁控股（02772） 恒大 融創中國（01918） 世茂集團（00813） 中南建設（深：000961） 綠地控股（滬：600606） 融信中國（03301）

上一篇文章

【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：穿兩萬尋底（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
【港股市況】恒生指數跌769點、失守二萬關　滙豐跌逾4%、阿里巴巴跌半成　中海油跌逾7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌769點、失守二萬關　滙豐跌逾4%、阿里巴巴跌半成　中海油跌逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款