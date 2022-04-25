【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會　涉及併購業務紓困及放鬆融資

▲ 【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會 涉及併購及放鬆融資

內網傳出央行上周召集商業銀行及多家房地產公司開會，涉及12家房企，包括恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、世茂集團 （00813） 、中梁控股 （02772） 等， 談及房地產併購等問題，並提出進一步放鬆房地產相關融資的意見，以免違約風險繼續蔓延。內媒引述中梁及陽光城人士指，會議屬實。

其餘參與房企包括奧園 （03883） 、融創中國 （01918） 、富力 （02777） 、融信中國 （03301） 、綠地控股（滬：600606）、陽光城、榮盛發展、中南建設（深：000961）。

據指，會議主要談的是不良資產處置問題，目前AMC機構承接此類業務意願較強。根據網絡流出的會議內容，對12家房企「四證不全」（即未取得房地產項目國有土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建築工程施工許可證）項目、涉及併購貸款置換土地出讓金項目等合規性要求有所放鬆；存量逾期補充增信後，銀行應同意展期，並要全力支持開發貸，但是資金務必封閉管理；此外，亦需要保證按揭的發放。

在上述參與房企中，恒大、融創、奧園、佳兆業、世茂已停牌。內房股隨大市全綫下挫，富力跌逾4%、融信跌逾2%、中梁跌近1%。

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