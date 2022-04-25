【ET講股通】梁耀康：穿兩萬尋底（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開353點，恒生指數半日跌534點，報20103點，成交645億元。恒指午後失守兩萬關，尾市跌逾800點， 低見19833點。滙豐 （00005） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾2%，小米 （01810） 跌逾6%失守3月低位；中海油 （00883） 跌逾7%；招行 （03968） 跌逾一成破底。港股穿兩萬尋底？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：19 - 港股今日市況速覽 恒指失守兩萬

00：49 - 港股大跌原因（一）：受累加息預期升溫 美股隔晚跌幅大

01：19 - 港股大跌原因（二）：A股繼續尋底 要留意北京疫情能否壓抑

03：47 - 港股大跌原因（三）：內地網絡監管壓力再增 科技股受壓

07：40 - 短期未見利好消息可刺激港股反彈

08：40 - 內地餐飲股海底撈 （06862） 失升軌穿低位 再現尋底格局宜止蝕

09：38 - 中海油 （00883） 建議食部分糊或避一避

10：19 - 招行 （03968） 再急插 內銀股選國企內銀

11：20 - 內銀股選建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 等一等再分3-5注吼位買入

13：25 - 港股宜保守部署或揸現金

13：44 - 滙豐 （00005） 業績前現沽壓 市場對業績表現「驚定先」

15：02 - 恆指各板塊短期前景黯淡不宜進取博入撈底

17：25 - 潛力股推介：國泰 （00293）

20：05 - 比亞迪 （01211） 可留意

20：47 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.96元買入收息 但美國或加息0.5至0.75厘要先沽？

22：13 - 現市況可留意長江基建 （01038）

24：35 - 觀眾問股：友邦 （01299） VS 中國銀行 （03988） VS 中銀香港 （02388） 邊隻值得現時買貨？

30：26 - 觀眾問股：11元撈貨煤氣 （00003） 應走抑或溝？換馬揀邊隻？

32：55 - 觀眾問股：快手 （01024） 已到55元歷史低位 搏反彈可以嗎？

35：30 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 可否博反彈？

37：01 - 港股收市市況速報 短期建議受勢為主

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港股沽壓沉重，恒指大跌769點，收報19869點，大市總成交1,348億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股失守2萬點心理關口，跌市主因3點：

一、上周五美股大跌，主因憂慮加息步伐加大；

二、A股持續尋底，上證重挫逾5%，失守3月中低位，上海疫情未受控，北京疫情又起；

三、網信辦再次加強規管，官媒亦點評視頻平台漲價要與服務提升相匹配，互聯網股全綫受壓。

短期難望有利好消息刺激股市反彈，內地消費轉弱，投資不振，僅靠基建難撑起大市。內地疫情升溫，海底撈 （06862） 大跌15.8%，再返尋底格局。回A的中海油 （00883） ，跌7.3%。

前行長被查的招行 （03968） ，再大挫10.3%。吼內銀的話，依然首選建行 （00939） 、中行 （03988） 等大行，但短期毋須心急。明天放榜的滙豐 （00005） ，股價跌4.6%。

一如上周所言，策略宜保守，持有現金是好選擇。展望後市，港股料續尋底，靜待出現第一隻腳。

選股宜揀本地相關股，國泰 （00293） 升3.7%至7.66元，若失守上日低位則止蝕。比亞迪 （01211） 同理，若失守早前低位，宜止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、友邦、中行、中銀香港、中華煤氣、快手、贛鋒鋰業。立即觀看】

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