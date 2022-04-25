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【人幣定存】1年人幣定存息罕現3.05厘新高  離岸拆息挾升至5厘

15:45 2022/04/25

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離岸人民幣拆息全面爆升，隔夜息直逼5厘，華僑永亨即大加人民幣定存息。

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北上定存今天（4月25日）爆劈息潮，尚幸港銀仍照加人民幣定期存款息，更自第2季以來首次再有逾3厘的破頂息湧現。華僑永亨全面提升人幣定存短中長息，當中半年期年息勁加0.3厘，1年息率亦升0.25厘，新息率齊報3.05厘。專家指，離岸拆息挾升，隔夜息直逼5厘，兼人民幣急貶，料業界再爆加息搶客戰。

美滙指數破百，令新興市場等非美貨幣急跌，上周五（4月22日）在岸價（CNY）及反映境外市場的離岸價（CNH）已跌穿6.5心理大關，華僑永亨經濟師指，上周CNH累計急瀉2.27%，創自2015年8月滙改以來最大的單周跌幅。

專家指，若散戶手上有人民幣，但不願在低殘價蝕讓，不妨先開立人民幣定期存款，望賺息幫補滙價走貶。以今年初CNY約為6.37計，上周五夜盤收報6.5016，今早更因北京爆疫，再下試6.5211逾一年低位，年初至今已倒跌逾2%。

人行降準0.25個百分點 周一生效【下一頁

內地於今天正式降準0.25個百分點，CNH更乍現6.5788的今年新低，跟CNY差距竟逾500點子。幸而市面兩厘或以上定期存款息選擇多，例如滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 旗下3個月、半年及1年皆享兩厘，賺息彌補蝕滙。

比併人幣定存短中長息，本來信銀國際、華僑永亨及富邦的1年人幣定存息齊報2.8厘稱冠，如今已被華僑永亨的3.05厘取代為高息王。半年年息也以華僑永亨的3.05厘，撼贏雄霸首季榜首的富邦2.8厘。3個月年息則以渣打香港 （02888） 及富邦俱為2.8厘而奪冠，1個月年息以富邦的5厘稱霸。論及冠絕全城的息率呈雙冠，南商及富邦的7天短存，年息皆為13.88厘。

中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞【下一頁

華僑永亨料未來兩周，CNH的支持位約在6.75。華僑銀行經濟師謝棟銘拆解人民幣突走弱的原因，且指人民幣料已見頂。上周兩年美債收益率2.73厘，10年美債更達2.95厘。作為儲局鷹派代表的聖路易聯儲主席Bullard突揚言，可以考慮將利率提高至3.5厘，鼓吹一次性加息75個基點。上周四聯儲局主席鮑威爾，也正式確認在5月5日的會議，將討論加息50個基點，目前期貨市場暗示的年底聯邦基準利率，已突破2.7厘。

這傳遞兩個重要的信號，第一，儲局官員認為美國的均衡利率在2.5厘左右，若年底的利率超過均衡利率，意味今年美國的貨幣政策，將進入限制性貨幣政策，這也是08年全球金融危機以來，首次進入限制性幣策；第二，未來儲局至少會在三個會議中加息50個基點，是非常激進的做法。

謝棟銘剖析，人民幣快速貶值，年初至今美元已升值超過5%，上周離岸價跌2%（在岸價也跌1.2%）主要受到三重壓力的影響。

首先，資本外流風險進一步被放大，對人民幣帶來下行壓力；再者，中美利差全面倒掛，使人幣資產吸引力下降；第三，今年全球經濟增長放緩，但其他發展中國家生產恢復，內地出口料減，如果經常帳順差減少，將削弱對人幣的支持。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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