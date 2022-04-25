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【電子消費券2022】領展推「無菌生活安心賞」電子消費滿50元可獲印花1個　儲滿170個電子印花可換家庭電器

Hot Talk 15:30 2022/04/25

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【電子消費券2022】領展推「無菌生活安心賞」電子消費滿50元可獲印花1個　儲滿170個電子印花可換家庭電器

領展 （00823） 為響應政府新一輪電子消費券計劃，將於14個商場及街市推出「無菌生活安心賞」活動，顧客憑電子貨幣消費可賺取電子印花，換領Panasonic抑菌防疫家電。

顧客需登記成為領展會員及下載「泊食易」

「無菌生活安心賞」活動將於4月26日起推出，顧客只需登記成為領展會員及下載「泊食易」手機應用程式，於14個指定商場或街市以電子貨幣消費每滿50元，即可以換取電子印花1個，每張發票最多可獲20個電子印花。

領展簽訂120億元可持續發展表現掛鈎貸款【下一頁】

儲滿170個電子印花，即可換領Panasonic手提式蒸氣掛熨機；儲滿450個電子印花，即可換領Panasonic nanoe®納米離子空氣清新機。禮品總數量1,500件，先到先得，換完即止。

領展指定商場或街市包括啟田商場、樂富廣場及街市、秀茂坪商場及街市、黃大仙中心、慈雲山中心、長發廣場、彩園廣場、富東廣場及街市、良景廣場、T Town、太和廣場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、禾輋廣場及街市。

相關文章：【領展823】領展卓格理：疫情後物業管理更須「以人為本」　網購與實體零售非「兩個只能活一個」

相關文章：【領展823】領展：推新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」　按租戶受疫情影響提供減租、分期交租、免罰息等

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼

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