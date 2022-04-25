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【綠色債券】富昌證券推出12重優惠 多項認購費用均獲豁免 當中包括孖展利息及按金

理財智慧 15:47 2022/04/25

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綠色債券明天(25日)起接受申請認購，富昌金融集團旗下富昌證券，宣佈推出12重認購優惠。新舊客戶凡於認購期內經富昌證券認購綠色債券，即可豁免12項費用，當中包括免認購手續費及孖展利息等。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

富昌證券推出的12項全免優惠包括：

  • 免認購手續費
  • 免存入費
  • 免存倉費
  • 免轉倉費
  • 免託管費
  • 免贖回費
  • 免代收股息手續費 (為期三年)
  • 免不動戶費
  • 免暗盤買賣佣金(網上交易)
  • 上市後買入免佣金
  • 免孖展利息
  • 免按金

政府綠色零售債券認購由4月26日早上9時開始至5月6日下午2時，為處理客戶認購安排，富昌證券將提早至5月5日下午4時截止認購。

 

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責任編輯：羅浩濂

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