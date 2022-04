【消費情報】領展商場及街市推「無菌生活安心賞」 憑電子消費換領Panasonic抑菌防疫家電

領展(00823)為響應政府新一輪電子消費券計劃,將於明日(26日)起至5月31日,於本地14個商場及街市推出「無菌生活安心賞」活動,顧客憑電子貨幣消費賺取電子印花後,即可用作換領Panasonic抑菌防疫家電。

「無菌生活安心賞」活動將於4月26日起推出,顧客只需登記成為領展會員及下載「泊食易」手機應用程式,於14個指定商場或街市以電子貨幣(包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、 Google Pay、Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay、八達通或其他手機支付程式)消費每滿50元,即可以換取電子印花1個,每張發票最多可獲20個電子印花。

「無菌生活安心賞」活動指定商場或街市:

九龍區:啟田商場、樂富廣場及街市、秀茂坪商場及街市、黃大仙中心、慈雲山中心 新界區:長發廣場、彩園廣場、富東廣場及街市、良景廣場、T Town、太和廣場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、禾輋廣場及街市

儲滿170個電子印花,即可換領Panasonic手提式蒸氣掛熨機;儲滿450個電子印花,即可換領Panasonic nanoe納米離子空氣清新機。禮品總數量為1,500件,先到先得,換完即止。

活動不接受由超級市場發出之發票,包括百佳超級市場、百佳超級廣場、International by PARKnSHOP、fusion by PARKnSHOP、惠康超級市場、惠康超級廣場、Market Place by Jasons。

「無菌生活安心賞」活動詳情

印花換領日期:2022年4月26日(星期二)至5月31日(星期二) 禮品換領日期:2022年5月9日(星期一)至6月30日(星期四) 禮品換領時間:上午11時至晚上8時 換領地點:下列14個領展商場之顧客服務台:長發廣場、彩園廣場、富東廣場、啟田商場、樂富廣場、良景廣場、秀茂坪商場、T Town、太和廣場、黃大仙中心、TKO Gateway、TKO Spot、慈雲山中心、禾輋廣場

