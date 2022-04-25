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【消費情報】領展商場及街市推「無菌生活安心賞」 憑電子消費換領Panasonic抑菌防疫家電

理財智慧 16:17 2022/04/25

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領展（00823）為響應政府新一輪電子消費券計劃，將於明日（26日）起至5月31日，於本地14個商場及街市推出「無菌生活安心賞」活動，顧客憑電子貨幣消費賺取電子印花後，即可用作換領Panasonic抑菌防疫家電。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

「無菌生活安心賞」活動將於4月26日起推出，顧客只需登記成為領展會員及下載「泊食易」手機應用程式，於14個指定商場或街市以電子貨幣（包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、 Google Pay、Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay、八達通或其他手機支付程式）消費每滿50元，即可以換取電子印花1個，每張發票最多可獲20個電子印花。

「無菌生活安心賞」活動指定商場或街市：

九龍區：啟田商場、樂富廣場及街市、秀茂坪商場及街市、黃大仙中心、慈雲山中心

新界區：長發廣場、彩園廣場、富東廣場及街市、良景廣場、T Town、太和廣場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、禾輋廣場及街市

 

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儲滿170個電子印花，即可換領Panasonic手提式蒸氣掛熨機；儲滿450個電子印花，即可換領Panasonic nanoe納米離子空氣清新機。禮品總數量為1,500件，先到先得，換完即止。

活動不接受由超級市場發出之發票，包括百佳超級市場、百佳超級廣場、International by PARKnSHOP、fusion by PARKnSHOP、惠康超級市場、惠康超級廣場、Market Place by Jasons。

「無菌生活安心賞」活動詳情

印花換領日期：2022年4月26日（星期二）至5月31日（星期二）

禮品換領日期：2022年5月9日（星期一）至6月30日（星期四）

禮品換領時間：上午11時至晚上8時

換領地點：下列14個領展商場之顧客服務台：長發廣場、彩園廣場、富東廣場、啟田商場、樂富廣場、良景廣場、秀茂坪商場、T Town、太和廣場、黃大仙中心、TKO Gateway、TKO Spot、慈雲山中心、禾輋廣場

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責任編輯：嚴浩文

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