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【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變

科技 16:07 2022/04/25

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有外媒指，Z Fold 4將首次改變結構，採用單鉸鍊設計，機身將變得更輕更薄，但電池容量未有因為設計改變而有影響。

市場盛傳三星（Samsung）預計在8月推出新旗艦摺疊手機機Galaxy Z Fold 4，其規格最近也疑被曝光。有外媒指，Z Fold 4將首次改變結構，採用單鉸鍊設計，機身將變得更輕更薄，但電池容量未有因為設計改變而有影響。

【三星摺機】S Pen或消失？ 外媒爆料Galaxy Z Fold 4有兩大改變
 
據《9to5Google》報道，Z Fold 4雙電池規格為2,002mAh及2,268mAh，電池最大容量為4,270mAh。至於上一代Z Fold 3的電池最大容量為4,275mAh，較Z Fold 4高出少許。

【電池技術】電動車電池技術轉移至手機 傳Galaxy旗艦機、新iPhone續航力大增
 
續航力不足一直是摺疊手機的痛點，相信是與機身變簿有關。不過報道指，Z Fold 4或採用高通Snapdragon 8 Gen 1+處理器，若新處理器能擁有更好的功能表現，相信續航力會有所提升。

【Android】Google終出手！ Android手機5月起禁用第三方通話錄音App

責任編輯：廖淑瑩

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