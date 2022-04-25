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【中國經濟】滙豐環球：料中國第2季GDP增長降至2.7%　全年GDP增長預測降至4.9%

宏觀解讀 15:32 2022/04/25

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【中國經濟】滙豐環球：料中國第2季GDP增長降至2.7%　全年GDP增長預測降至4.9%

滙豐環球研究發表報告，中國受累疫情爆發及「清零」政策，認為及後經濟復甦步伐將由「V」型反彈變成「W」型，同時又將中國第2季GDP按年增長分別由5.2%降至2.7%，按年倒退0.4%。

該行又下調第3季GDP增長由6.2%降至5.5%、全年GDP增長由5.6%降至4.9%，即較中國兩會時定下的約5.5%增長目標為低。

滙豐環球研究指出，由於中國封城，零售、房地產投資、服務輸出均錄得倒退，工業增長更是大跌，而四月份更顯惡劣。雖然上海開始部分行業的工廠復工，北京亦要求放寬防疫措施，以確保物流及供應鏈穩定，但仍需時回復正常，因此下調GDP增長預測。

然而，該行認為下半年中國經濟將逐漸復甦，並基於兩大重點。一是即使中國保持「清零」政策，但料政府會更好地處理防疫措施，減少對經濟的影響；二是刺激經濟政策將陸續出台，尤其是對製造業、綠色項目、中小微企推出支持。同時，又料中央未來數月將放寬房地產借貸限制，以穩定市場信心。因此，相信下半年將迎來復甦。

*【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）*

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編輯：姚卓然

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