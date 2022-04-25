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【人才流失】預期經濟復甦　7成行政人員有花紅

商業 15:16 2022/04/25

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政府統計處最近公布最新勞動人口統計數字，2022年1月至3月經季節性調整的失業率升至5.0%，比上季度升0.5％，不過，亦有調查發現，香港企業高管及行政人員對今年加薪顯得樂觀，更有而近3分之1被訪行政人員認為企業會增聘人手，因為面對經濟回彈，各行業都需要加派人手捕捉商機，銷售、營運及資訊科技等工種會更大需求。

職位空缺增加

畢馬威（KPMG）最新發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》中顯示，超過3分之1(35%)香港被訪者預期今年內公司會增聘人手，相對於兩年前疫情發生時經濟活動減少，受訪者預期公司會加大力度增聘人手。畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強表示，香港去年全年的本地生產總值按年增長6.4%，顯示經濟情況正在改善，所以受訪者亦預期企業會增聘人手捕捉經濟復甦時的商機。

【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？

蕭維強對市場表示樂觀，但預期企業將面對招聘人才的挑戰，而調查更發現，有7成被訪者願意到大灣區工作，主要是預期有更佳前景及交通往來亦算方便。蕭維強坦言，除了傳統的招聘手段，在兩年疫情下，人才對工作及生活平衡想法有變，管理人亦需要改變思維，讓人才更樂意留低。

問到疫情會否影響人才留港意欲時，畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝補充，疫情是全球都面對情況，但香港基本因素如大灣區機會及低稅收等不變，她強調香港一直是人才活躍及流動的地區。許秀芝亦指，僱主在今年薪酬變動時，或會考慮只對業務有關鍵作用的工種加薪，而報告指去年企業花紅亦更為豐厚，調查顯示有接近7成受訪者獲發花紅，而50%受訪者獲發多於一個月的花紅，整體的平均花紅水平由2020年的1.83 個月提升至2021 年的2.21 個月，已貼近疫情前水平。

管理人對經濟前景樂觀

今次是畢馬威第6年發表《高管人員薪酬展望》報告，該報告委託YouGov負責調查，於今年1月3日至16日期間走訪了794行政人員，當中602位常駐香港，192位駐中國內地。受訪者中，佔24%是C級管理層、28%是部門主管、33%是經理級人員及33%助理經理人員。報告目的是了解行政人員對香港及大灣區職場機會及前景，包括薪酬、人才的看法，覆蓋行業包括消費市場、財金服務、科技創新、公共服務等。

【可持續發展】混合工作模式有助減碳　69%受訪企業贊同

市場空缺增加及薪金上調，明顯會為管理人及企業營運造成壓力，而調查結果顯示，有27%受訪者2021年曾經轉換工作（2020年為18%），而有3分之1已轉工的行政人員更表示已獲得兩成的薪酬增幅。。蕭維強就指，人力資源緊張的情況下，僱主亦要作出調整及部署，以不同政策及手段去抵銷對業務的影響，手段方面：包括1.提升員工價值；2.提供理想的職場發展路徑；3.改進企業品牌；4.改善企業文化；5.彈性工作設計及工作生活平衡。

記者：彭振濠

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