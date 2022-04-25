全球軍費首破2萬億美元 美排首位開支點解反而減？

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（25日）發布報告，公布全球軍費開支首次突破2萬億美元（約15.6萬億港元）。SIPRI更整理出各國軍費開支排行榜，發現美國繼續列榜首但軍費反而下跌。

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SIPRI報告指去年全球軍費總額達到2.113萬億美元，按年增長0.7%，並較2012年增長12%。雖然新冠肺炎疫情重挫多國經濟，但全球軍費開支連續7年錄得升幅，反映大多數國家未有因為疫情帶來的經濟影響而下調軍費開支。

全球軍費支出最多的頭5個國家，合共佔全球軍費總額的62%，而排榜首的美國及第二位中國合共更佔軍費總額約52%。

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美國的軍費開支繼續冠絕全球，但較往年減少。SIPRI指由於美國減少在軍事研發方面的資金，因此去年軍費錄得跌幅，不過強調美國仍專注研發新一代技術。

至於中國去年的軍費開支達到2,930億美元（約2.29萬億港元），為連續第27年增長。俄羅斯去年的軍費開支亦連續第3年錄得增長，佔其國内生産總值（GDP）的4.1%。

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歐洲去年軍費支出為4,180億美元（約3.26萬億港元），較前年及2012年分別高3%及19%。

自俄羅斯2014年吞併克里米亞以來，烏克蘭的軍費開支累計增72%。烏克蘭去年的軍費開支為59億美元，佔該國GDP約3.2%。

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責任編輯：鄭錦玲