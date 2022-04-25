  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球軍費首破2萬億美元 美排首位開支點解反而減？

環球政治 15:07 2022/04/25

分享：

分享：

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（25日）發布報告，公布全球軍費開支首次突破2萬億美元（約15.6萬億港元）。SIPRI更整理出各國軍費開支排行榜，發現美國繼續列榜首但軍費反而下跌。

美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人 【下一頁】

SIPRI報告指去年全球軍費總額達到2.113萬億美元，按年增長0.7%，並較2012年增長12%。雖然新冠肺炎疫情重挫多國經濟，但全球軍費開支連續7年錄得升幅，反映大多數國家未有因為疫情帶來的經濟影響而下調軍費開支。

全球軍費支出最多的頭5個國家，合共佔全球軍費總額的62%，而排榜首的美國及第二位中國合共更佔軍費總額約52%。

瀏覽頭5位軍費開支最多國家

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美國的軍費開支繼續冠絕全球，但較往年減少。SIPRI指由於美國減少在軍事研發方面的資金，因此去年軍費錄得跌幅，不過強調美國仍專注研發新一代技術。

至於中國去年的軍費開支達到2,930億美元（約2.29萬億港元），為連續第27年增長。俄羅斯去年的軍費開支亦連續第3年錄得增長，佔其國内生産總值（GDP）的4.1%。

【烏克蘭戰爭】據報普京拒絕和談 打算掠奪更多烏國領土 【下一頁】

歐洲去年軍費支出為4,180億美元（約3.26萬億港元），較前年及2012年分別高3%及19%。

自俄羅斯2014年吞併克里米亞以來，烏克蘭的軍費開支累計增72%。烏克蘭去年的軍費開支為59億美元，佔該國GDP約3.2%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人
今日
美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人
特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完
今日
特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完
【烏克蘭戰爭】據報普京拒絕和談 打算掠奪更多烏國領土
今日
【烏克蘭戰爭】據報普京拒絕和談 打算掠奪更多烏國領土
奧地利外長指烏克蘭不應入歐盟 烏批評短視
今日
奧地利外長指烏克蘭不應入歐盟 烏批評短視
普京再惹健康疑雲 出席復活節彌撒緊張狂咬唇
今日
普京再惹健康疑雲 出席復活節彌撒緊張狂咬唇

你可能感興趣

美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人
今日 14:05
美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人
特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完
今日 13:28
特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完
【烏克蘭戰爭】據報普京拒絕和談 打算掠奪更多烏國領土
今日 12:12
【烏克蘭戰爭】據報普京拒絕和談 打算掠奪更多烏國領土
地緣政治 經濟 軍事 戰爭 GDP 中國 美國 俄羅斯

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏索更多重武器援助 美國增逾54億軍援（第三版）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋求更多軍援 傳普京已放棄和談（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本北海道失蹤觀光船增一人遇難 累計11死（第三版）
日本北海道失蹤觀光船增一人遇難 累計11死（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋求更多軍援 傳普京已放棄和談（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋求更多軍援 傳普京已放棄和談（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪
【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
兩名親普京財閥離奇死亡 疑被自殺
兩名親普京財閥離奇死亡 疑被自殺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款